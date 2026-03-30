МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке и Прњавора

Стеван Лулић
30.03.2026 15:05

Министарство унутрашњих послова Републике Српске (МУП) послало је обавјештење грађанима Бањалуке и Прњавора о измјени локације за вјежбу.

Како је наведено у МУП-у, због лоших временских услова, локација за извођење тактичке вјежбе у периоду од 30. марта до 1. априла 2026. године ће бити одржана на локалитету насеља Шимићи, град Бањалука.

Претходно је било планирано да вјежба буде одржана на подручју планине Љубић, код Прњавора.

"Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", истакли су из МУП-а.

Вјежбу организује Центар за обуку са припадницима Жандармерије.

