Страшна трагедија: Ово је млади полицајац који је страдао, огласио се МУП

Аутор:Стеван Лулић
МУП Републике Српске опростио се од младог полицајца Милана Папка који је погинуо јутрос, 30. марта, у тешкој саобраћајној несрећи.
Министарство се огласило дирљивом поруком, истичући да младић није дочекао свој 27. рођендан.
Свијет
Умро Карлос Вестендорп
"У саобраћајној незгоди која се данас догодила око 06,30 часова, у мјесту Ланиште, општина Кључ, догодила се саобраћајна незгода у којој је живот изгубио наш полицијски службеник Милан Папак. Милан је са колегом Николом, који је у овој несрећи тешко повријеђен, путовао на посао. У седам часова ујутру требало је да преузме смјену у Полицијској станици Рибник, али нажалост, пут од куће до радног мјеста био је кобан", објавио је МУП.
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изразио је саучешће породици Милана Папка, те поручио да ће МУП урадити све што може да олакша бол породици у овом тешком тренуту.
"Ту смо за породицу нашег настрадалог колеге и сигурно ћемо у наредном периоду бити уз њу за све што буде требало", рекао је министар Будимир.
Република Српска
Додик: Ђајић је дволичан и фолирант, показао да није један од нас
"Милан Папак погинуо је не дочекавши свој 27. рођендан", објавили су из МУП-а.
Радни однос у Министарству унутрашњих послова засновао је након завршене Полицијске академије 2021. године у Бања Луци, гдје је скоро четири године био ангажован у Специјалној антитерористичкој јединици, а од марта 2025. године радио је као полицајац у Полицијској станици Рибник.
Милан ће бити сахрањен сутра, 31. марта у 14,00 часова на Градском гробљу "Спасовина у родном Дрвару.
Подсјећамо, полицајцац је страдао у тешкој саобраћајној несрећи код Кључа, а други је повријеђен, сазнаје АТВ.
Несрећа се догодила јутрос на путу Кључ - Босански Петровац, у превоју Ланиште када су се сударили аутомобил и камион.
Република Српска
Гачани се побунили против Блануше: Напустили СДС, међу њима и Говедарица
На мјесту несреће један полицајац је смртно страдао, а други је тешко повријеђен и налази се у критичном стању.
Како сазнајемо, полицајци раде у Полицијској станици Рибник, а живе у Дрвару.
Припадник Министарства унутрашњих послова Српске Н. Г. (26), који је тешко повријеђен јутрос, у удесу на превоју Ланиште код Кључа, прикључен је на апарат за механичку вентилацију.
Како је потврђено из Универзитетског клиничког центра Републике Српске, пацијент је хоспитализован у Клиници за анестезију и интензивно лијечење.
"Пацијент је примљен у политрауматизованом стању, прикључен је на апарат за механичку вентилацију и све даље прогнозе су неизвјесне"“, саопштили су из здравствене установе.
