Logo
Large banner

Додик: Ђајић је дволичан и фолирант, показао да није један од нас

Аутор:

АТВ
30.03.2026 13:23

Коментари:

8
Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је бивши директор УКЦ-а Српске Владо Ђајић дволична особа и фолирант, након што је Ђајић рекао да доктори треба да имају плату од 5.000 КМ.

Како је Додик нагласио, док је Ђајић био директор УКЦ-а Влада му је пружила све што је тражио, али тада није ни тражио ни спомињао плате.

"Владо Ђајић је дволична особа и фолирант. Гнушам се лицемјерства и лажног душебрижништва. А, управо те особине показује Владо Ђајић. Када смо буџет УКЦ Републике Српске повећали са 80 на 220 милиона, тражио сам да се повећају плате љекара и медицинских сестара, а он да се гради гаража. Он зна зашто му је то било важније од плата колега. Жао ми је што смо попустили и што смо му то дозволили", рекао је Додик и наставио:

"Док је био директор, све што је тражио за УКЦ, Влада му је дала. Тада није предлагао да плате љекара буду 5.000 КМ, имао је прече ствари. Сада глуми бригу".

Како наглашава, Ђајић је овим показао да није "један од нас".

"Ако је то икада и био. Сада сам сигуран да му је СНСД био само параван", закључио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (8)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner