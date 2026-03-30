Видовић: Више од пет милиона КМ за приједорске рударе

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је да се данас или сутра очекује исплата више од пет милиона КМ за руднике рудника "Нова Љубија".
"Ми данас, или сутра, уплаћујемо више од пет милиона КМ за отпремнину за раднике у руднику у Приједору. То је релаксирајућа ситуација док тај рудник евентуално опет не почне да ради", рекла је Видовићева за сједници Народне скупштине Републике Српске.
Како је додала, за повећање плата у јавном сектору ове године из буџета бити издвојено 68 милиона КМ, те најавила ребаланс буџета у мају.
"Имамо друго повећање за просвјету у овој години, како би се ускладили са платама буџетских корисника и за то смо издвојили 22 милиона КМ. Сада поново издвајамо 21 милион КМ", рекла је Видовићева у уводном обраћању, говорећи о сету закона о повећању плата у јавном сектору.
Она је навела да ће се увећане плате исплаћивати од 1. априла и најавила ребаланс буџета у мају.
Када је ријеч о радницима у здравству, Приједлогом се утврђује и увођење додатка на плату, а дефинисано је да се износ бруто накнаде за здравствени додатак одређује у распону до 20 одсто просјечне бруто плате исплаћене у Републици Српској у претходној години.
Влада одлуком прописује висину и начин исплате накнаде за здравствени додатак.
Платни коефицијенти се увећавају у одређеном проценту тако да директори здравствених установа, њихови замјеници, помоћници и савјетници, као запослени са највећим платним коефицијентима, остваре увећање плате од три одсто.
За љекаре специјализанте предвиђено је увећање од седам одсто, главне сестре здравствене установе са високом стручном спремом остварују увећање основне плате за 10 одсто, а остали запослени пет одсто.
Приједлогом је предвиђено увећање платних коефицијената од пет одсто за све запослене у јавним службама, основним и средњим школама и ђачким домовима, те у области високог образовања и студентског стандарда.
Плате би требало да буду увећане за исти износ и запосленим у области културе, органима управе и институцијама правосуђа.
Предвиђено је и увећање платних коефицијената од 10 одсто за све државне службенике и намјештенике запослене у Министарству унутрашњих послова који нису обухваћени претходним повећањем плате.
