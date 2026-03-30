Њемачки гигант обуставља производњу, 600 радника остаје без посла

30.03.2026 13:02

"Thyssenkrupp Steel" поново планира да привремено обустави производњу електротехничког челика у погону у Француској због таласа јефтиног увоза из Азије.

Производња у челичани у Избергуесу у Француској требало би да буде обустављена од јуна до септембра, саопштила је њемачка компанија.

Обустава ће обухватити око 600 запослених, који ће у том периоду примати подршку француске владе.

Од јануара Избергуес ради са тек пола капацитета.

"Обустава рада неопходна је како би се стабилизовало пословање у условима континуираног пада наруџбина", рекао је директор подружнице.

"Уништава нас поплава челика из увоза", додао је Ди Мартино, појаснивши да су цене увезеног челика у појединим случајевима знатно ниже од трошкова производње у Европској унији.

"Хитно су нам потребне ефикасне трговинске заштитне мјере како бисмо успоставили равноправне конкурентске услове за стратешки важан производ", поручио је челник француске подружнице.

Компанија је у "конструктивном дијалогу" са Европском комисијом и нада се брзом увођењу таквих мјера.

"Thyssenkrupp Electrical Steel" производи специјалне врсте челика за енергетски сектор.

Зрнати електротехнички челик користи се за пренос електричне енергије, а широко је у употреби и у трансформаторима у трафостаницама, као и у ветротурбинама.

У Европи га сада производе само двије компаније, напомињу у ThyssenKruppu, додајући да се увоз у ЕУ од 2022. утростручио и сада чини више од половине европског тржишта.

"Такав тренд довео је до драстичног пада наруџбина и веома слабе искоришћености европских производних капацитета", саопштили су из компаније.

ThyssenKrupp има челичану и у њемачком Гелсенкирчену која такође запошљава око 600 радника.

И погон у Исбергуесу и онај у Гелсенкирчену накратко су обуставили рад већ крајем прошле године, на неколико недјеља.

Њемачка челичана требало би засад да настави са радом.

Према тржишним студијама, потражња за зрнатим електротехничким челиком требало би да се утростручи до 2050. године, напомиње агенција дпа.

