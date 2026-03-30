Скандал у Француској: Масони наручивали убиства

Двадесет и двије особе, међу којима су масони, бивши обавештајци, полицајци, љекари и инжењери излазе пред француски суд под оптужбама за убиства и друге тешке злочине повезане са масонском ложом Athanor, преноси агенција Франце Прес.
Седморици оптужених прети казна доживотног затвора. Њих 22 оптужено је за убиство, покушај убиства, тешки напад и криминално удруживање у име мафијашке групе унутар масонске ложе Атханор у паришком предграђу Путео.
На оптуженичкој клупи налази се најмање четворо слободних зидара од двадесетак чланова ложе. Међу осталим оптуженицима су четири официра француске спољно-обавештајне службе (ДГСЕ), три полицајца, шест директора, радник обезбеђења, љекар и инжењер.
Већина оптужених, у добу између 30 и 73 година, до сада није имала полицијски досије. Наводни лидери криминалних операција су масони из ложе Атханор – Жан-Лук Багур, Фредерик Ваглио и Данијел Боље.
Случај је покренут након неуспјелог нарученог убиства у јулу 2020. године, када су двојица припадника француског падобранског пука ухапшена са оружјем у близини дома пословне савјетнице Мари-Елен Дини.
Током испитивања рекли су да су веровали како је убиство Дини од њих затражено у име француске државе, под изговором да ради за израелску шпијунску агенцију Мосад. Истражитељи су открили њену повезаност с Багуром, пословним конкурентом и 69-годишњим "поштованим мајстором" ложе Атханор.
Према наводима из истраге, Багур је од колеге масона Ваглија тражио да организује елиминацију своје супарнице за накнаду од 70.000 евра.
Ваглио, 53-годишњи предузетник, наводно је дјеловао као посредник између налогодавца и тима плаћеника који су радили за још једног масона из ложе Атханор, Бољеа, иначе пензионисаног агента унутрашње обавјештајне службе (ДГСИ).
Вођа плаћеника Леро у притвору је признао да су он и његови сарадници извели већину напада, пљачки и убистава за мафију из ложе Атханор, укључујући убиство возача тркачких аутомобила, пише Франце Прес. С временом су злочини које је наручивала масонска мафија ескалирали, од ситних осветничких напада до убистава.
У случају индустријске шпијунаже, Леројева група наводно је напала предузетницу на улици и отела јој рачунар. Аутомобил једне од Багурових сарадница плануо је 2019. године након што је открила доказе о финансијској превари унутар његове фирме.
Године 2018. у шуми је пронађено тијело возача тркачких аутомобила Лорана Паскалија. Наводно је ликвидиран јер није платио дуг Ваглијевим пријатељима.
Леро, који је напустио војску да би постао приватно обезбјеђење, рекао је полицији да је мислио да делује у име владе. Додао је да га је Боље "манипулисао" и мамио идејом да постане доушник ДГСИ-ја.
"За моју клијенткињу било је застрашујуће што су кључне фигуре у овом случају, полицајци, бивши агенти ДГСИ-ја и масони, управо они који би требало да дјелују за добробит друштва", рекао је адвокат Мари-Елен Дини, Жан-Вилијам Везине.
Није јасно какве ће информације тужилаштво моћи да добије од Бољеа, који је у притвору покушао да изврши самоубиство, што га је учинило инвалидом са нарушеном концентрацијом, упозорио је његов адвокат.
Очекује се да ће суђење трајати најмање три мјесеца, преноси б92.
