УКЦ о стању повријеђеног полицајца: Прикључен на апарате

Припадник Министарства унутрашњих послова Српске Н. Г. (26), који је тешко повријеђен јутрос, у удесу на превоју Ланиште код Кључа, прикључен је на апарат за механичку вентилацију.
Како је потврђено "Независним новинама" из Универзитетског клиничког центра Републике Српске, пацијент је хоспитализован у Клиници за анестезију и интензивно лијечење.
"Пацијент је примљен у политрауматизованом стању, прикључен је на апарат за механичку вентилацију и све даље прогнозе су неизвјесне"“, саопштили су из здравствене установе.
У овом стравичном удесу јутрос је живот изгубио његов млади колега М. П. из Дрвара (27).
Младићи су радили у Полицијској станици Рибник, а несрећа се догодила док су се враћали с посла на путу Кључ – Босански Петровац, у мјесту Ланиште. Аутомобил у којем су се налазили сударио се с камионом.
На овом дијелу пута саобраћај је обустављен током трајања полицијског увиђаја.
