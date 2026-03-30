Детаљи трагедије: Један припадник МУП-а Српске погинуо, други критично

30.03.2026
09:56=>10:53

Несрећа код Кључа, погинуо полицајац, други у критичном стању превезен на УКЦ
Један припадник Министарства унутрашњих послова Републике Српске погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи код Кључа, а други је повријеђен, сазнаје АТВ.

Несрећа се догодила јутрос на путу Кључ - Босански Петровац, у превоју Ланиште када су се сударили аутомобил и камион.

На мјесту несреће један полицајац је смртно страдао, а други је тешко повријеђен и налази се у критичном стању.

Како сазнајемо, полицајци раде у Полицијској станици Рибник, а живе у Дрвару и у моменту несреће су се враћали кући из смјене.

Повријеђени полицајац је са тешким повредама превезен у УКЦ Републике Српске гдје се љекари боре за његов живот.

Саобраћај је на овој дионици обустављен је за сва возила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

