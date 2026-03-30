Крао телефоне и подизао хиљаде са туђих картица

Аутор:АТВ
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Прокупљу, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у овом граду, ухапсили су Н. Р. (44) из Прокупља, због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела крађа и фалсификовање и злоупотреба платних картица.
Како се сумња, он је 6. децембра прошле године, у Прокупљу, украо мобилни телефон, као и новчаник са картицама, након чега је на банкомату, користећи једну од украдених картица, извршио подизање новца у износу од 25.000 динара и за наведени износ оштетио седамдесетдвогодишњег мушкарца.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
Такође, против Н. Р. биће поднијета и кривична пријава због сумње да је 5. јануара ове године, на сличан начин, извршио кривично дјело фалсификовање и злоупотреба платних картица, оштетивши том приликом шездесетдвогодишњег мушкарца за 15.000 динара, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
04
11
04
11
04
11
03
10
56
Тренутно на програму