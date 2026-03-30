Гдје се у БиХ најдуже живи?

30.03.2026 09:08

Фото: Matthias Zomer/Pexels

Одговор на питање гдје се у БиХ живи најдуже би вас могао изненадити. Док већина мисли да је кључ у великим градовима и модерном начину живота, статистика показује потпуно супротно, најдуговјечнији људи живе на југу земље, тамо гдје сунце, једноставан живот и природа диктирају темпо свакодневице.

Ако тражиш тајну дугог живота, можда не мораш ићи далеко, довољно је спустити се на југ. Док остатак свијета јури кроз стрес и убрзан темпо, у Херцеговини као да вријеме иде спорије, али људи живе дуже.

Статистика то потврђује: ако желиш дочекати дубоку старост, херцеговачки крш је озбиљан кандидат за твоју нову адресу.

У свијету су познате такозване "Плаве зоне", мјеста гдје људи редовно доживљавају 90, па и 100 година у добром здрављу. Тај концепт је популариовао истраживач Дан Буеттнер, издвајајући пет регија попут Сардиније, Окинаве и Икарије. А ако погледамо Босну и Херцеговину, све више се намеће једно питање, имамо ли и ми своју верзију?

Одговор се сам намеће: Херцеговина.

Годинама уназад, статистика показује да становници херцеговачких општина живе дуже од остатка земље. Није ријеткост да људи овдје доживе 85, 90 па и више година, а број стогодишњака посебно упада у очи.

Па у чему је поента?

Прије свега, начин живота. Храна није модерна, него домаћа и једноставна: маслиново уље, смокве, раштан и чаша црног вина. Сунце ради своје, јер Херцеговина има највише сунчаних дана у држави, а то директно утиче на имунитет и расположење, преноси вецерњи.ба.

Ту је и менталитет, мање стреса, више кафе, разговора и оног познатог херцеговачког "полако".

И не, није све генетика, људи се овдје крећу. Рад у винограду, маслинику или дворишту није теретана, али очигледно ради посао.

Ако постоји град који ову причу потврђује, то је Љубушки, мјесто које многи већ зову градом стогодишњака. Готово сваке године неко слави 100. рођендан, а локалци ће рећи да је тајна једноставна: чиста вода, пуно сунца и нигдје претјеране журбе.

Наравно, и други крајеви имају своје "дуговјечне џепове". Планински предјели попут Романије и околине Сарајева познати су по чистом ваздуху и активном животу. Ипак, када се све сабере, југ и даље води.

И још једна занимљивост, жене у Босни и Херцеговини, као и свуда у свијету, живе дуже од мушкараца, у просјеку пет до шест година.

Можда је вријеме да се запитамо: да ли је тајна дугог живота заправо много једноставнија него што мислимо? Успорити, изаћи на сунце и живјети мало више, херцеговачки.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

