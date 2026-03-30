Ова прихрана је спас за руже: Напрскајте их прије 5. априла и цвјетаће све до јесени

30.03.2026 08:35

Можете ви те руже да орежете и под конац, али ако их сад не нахраните како треба, џабе сте кречили, остале су само на пола посла. Природна прихрана ружа заправо вам је ту, под носом, у фрижидеру, док ви трошите паре на отровну хемију из пољопривредних апотека.

Мало квасца и млијека буквално ‘буди’ коријен и тјера биљку да избаци гомилу пупољака тамо гдје би иначе расло само лишће. Ако ово прескочите, грмови ће цело лето бити кржљави. Кошта вас веома мало и два минута посла, а разлика се види чим крене прво цвјетање.

Novcanik

Градови и општине

Ускоро ново поскупљење у бх. граду

Како дјелује природна прихрана ружа на ране пупољке?

Свјежи пекарски квасац и обично млијеко стварају моћну биолошку мјешавину. Овај раствор обилује витаминима Б комплекса и фитохормонима који стимулишу снажан развој коријена, убрзавају цвјетање и успјешно штите осјетљиве листове од раних прољећних гљивичних инфекција.

Коријен усваја ове материје готово тренутно. Активне гљивице из квасца мијењају структуру земљишта, разграђују тешке органске материје и претварају их у лако доступну храну. Биљка тако троши мање енергије на црпљење влаге, а вишак снаге усмјерава у формирање крупних пупољака. Заборавите на блиједе латице и опадање листова чим упече сунце.

Тачан рецепт за раствор из фрижидера који буди цвјетове

Да би домаће ђубриво за цвијеће показало пун потенцијал, морате га правилно активирати прије употребе. Раствор се прави брзо, али тражи строго поштовање корака. Топла вода је окидач за гљивице, док обичан бели шећер дјелује као гориво за процес врења.

Зубар

Здравље

Опасна "тиха болест" прво се испољи у устима: Обратите пажњу на прве знакове

Урадите сљедеће кораке:

  • Узмите једну коцку свјежег квасца од четрдесет грама.
  • Растворите је у тачно једном литру топле воде заједно са супеном кашиком шећера.
  • Додајте један децилитар млијека собне температуре и благо промијешајте.
  • Оставите течност да одстоји најмање два сата на топлом мјесту док не запјени.
  • Сипајте добијену смјесу у канту и додајте још девет литара одстајале воде.

Припремљену течност одмах пребаците у прскалицу. Темељно испрскајте младе листове, а остатком обилно залијте земљу око корена. Добијате десет литара врхунске течности која представља савршен раствор из фрижидера за заштиту баште. Правилно дозирање састојака прави разлику између бујног грма и спрженог корокена.

Изгорјели аутомобили у Мостару

Хроника

У дворишту средње школе у Мостару изгорјело шест аутомобила

Због чега је храна за руже ефикасна само проке почетка априла

Биљке се буде крајем марта и коријен сад грозничаво тражи храну. Ако ово урадите тек у мају, закаснили сте – природна прихрана ружа тад више нема исти ефекат јер је грм већ истрошио сву енергију. Зато је прскање прије 5. априла идеалан тренутак.

Млијечне киселине праве танак филм преко младих грана који ради као живи штит против буђи и црних пјега. Правовремена њега ружа у прољеће одређује колико ће цвјетова уопште преживјети љетну жегу. Биљка коју нахраните на вријеме имаће чврсту стабљику и лист који не жути на првом сунцу.

Честе грешке када користите ово средство за бујније цвјетање

Многи почетници направе савршену смјесу, а онда униште ефекат погрешном примјеном. Основно правило гласи да се природна прихрана ружа никада не сипа директно на суву земљу. Претходно обилно залијте зону око стабљике обичном водом. Заливање по влажној земљи спречава шок и оштећења оних најситнијих корјенских длачица које пију храну.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

Друга грешка јесте третирање по јаком сунцу. Капљице течности на листовима дјелују као мале лупе и могу изазвати тешке опекотине. Зато увијек бирајте рани јутарњи часови за рад или сачекајте касно поподне када температура падне. Овакво средство за бујније цвјетање тражи дисциплину, али враћа вишеструко.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Хорор у лифту: Девојчица пропала са 14. спрата

Свијет

Хорор у лифту: Девојчица пропала са 14. спрата

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Организацију "Муслиманска браћа" прогласити терористичком

3 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Шта нам звијезде данас поручују?

3 ч

0
Земљотрес у Хрватској

Регион

Земљотрес у Хрватској

3 ч

0

Више из рубрике

Не бацајте стари хљеб: Ево како га можете искористити за чишћење

Савјети

Не бацајте стари хљеб: Ево како га можете искористити за чишћење

1 д

0
Смрскан аутомобил у Загребу

Савјети

У случају невремена никада не паркирајте аутомобил на овим мјестима

1 д

0
Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.

Савјети

Колико љуски од лука је потребно за најљепшу боју васкршњих јаја?

1 д

0
Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате

Савјети

Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

04

Украли тијело убијене манекенке, па га обезглавили

11

04

Почела 6. недјеља Васкршњег поста: 1 обичај је најважнији од свих до сада

11

04

Три полицајца ухапшена због навођења малољетница на проституцију

11

03

Ово је фатална плавуша у загрљају Дарка Лазића

10

56

Стручњаци упозоравају: Западни произвођачи губе трку са Кином

