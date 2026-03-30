Ова прихрана је спас за руже: Напрскајте их прије 5. априла и цвјетаће све до јесени

Аутор:АТВ
Коментари:0
Можете ви те руже да орежете и под конац, али ако их сад не нахраните како треба, џабе сте кречили, остале су само на пола посла. Природна прихрана ружа заправо вам је ту, под носом, у фрижидеру, док ви трошите паре на отровну хемију из пољопривредних апотека.
Мало квасца и млијека буквално ‘буди’ коријен и тјера биљку да избаци гомилу пупољака тамо гдје би иначе расло само лишће. Ако ово прескочите, грмови ће цело лето бити кржљави. Кошта вас веома мало и два минута посла, а разлика се види чим крене прво цвјетање.
Свјежи пекарски квасац и обично млијеко стварају моћну биолошку мјешавину. Овај раствор обилује витаминима Б комплекса и фитохормонима који стимулишу снажан развој коријена, убрзавају цвјетање и успјешно штите осјетљиве листове од раних прољећних гљивичних инфекција.
Коријен усваја ове материје готово тренутно. Активне гљивице из квасца мијењају структуру земљишта, разграђују тешке органске материје и претварају их у лако доступну храну. Биљка тако троши мање енергије на црпљење влаге, а вишак снаге усмјерава у формирање крупних пупољака. Заборавите на блиједе латице и опадање листова чим упече сунце.
Да би домаће ђубриво за цвијеће показало пун потенцијал, морате га правилно активирати прије употребе. Раствор се прави брзо, али тражи строго поштовање корака. Топла вода је окидач за гљивице, док обичан бели шећер дјелује као гориво за процес врења.
Урадите сљедеће кораке:
Припремљену течност одмах пребаците у прскалицу. Темељно испрскајте младе листове, а остатком обилно залијте земљу око корена. Добијате десет литара врхунске течности која представља савршен раствор из фрижидера за заштиту баште. Правилно дозирање састојака прави разлику између бујног грма и спрженог корокена.
Биљке се буде крајем марта и коријен сад грозничаво тражи храну. Ако ово урадите тек у мају, закаснили сте – природна прихрана ружа тад више нема исти ефекат јер је грм већ истрошио сву енергију. Зато је прскање прије 5. априла идеалан тренутак.
Млијечне киселине праве танак филм преко младих грана који ради као живи штит против буђи и црних пјега. Правовремена њега ружа у прољеће одређује колико ће цвјетова уопште преживјети љетну жегу. Биљка коју нахраните на вријеме имаће чврсту стабљику и лист који не жути на првом сунцу.
Многи почетници направе савршену смјесу, а онда униште ефекат погрешном примјеном. Основно правило гласи да се природна прихрана ружа никада не сипа директно на суву земљу. Претходно обилно залијте зону око стабљике обичном водом. Заливање по влажној земљи спречава шок и оштећења оних најситнијих корјенских длачица које пију храну.
Друга грешка јесте третирање по јаком сунцу. Капљице течности на листовима дјелују као мале лупе и могу изазвати тешке опекотине. Зато увијек бирајте рани јутарњи часови за рад или сачекајте касно поподне када температура падне. Овакво средство за бујније цвјетање тражи дисциплину, али враћа вишеструко.
