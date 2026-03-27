Овај напитак попијте прије спавања и килограми ће се топити док спавате

27.03.2026

22:59

Фото: Anna Pou/Pexels

Иако не постоји чаробни напитак који сам од себе топи килограме без правилне исхране и физичке активности, стручњаци истичу да одређени напици могу подстаћи метаболизам, побољшати варење и помоћи тијелу да боље функционише док спавате ако их редовно конзумирате уз здрав стил живота.

Топли напитак са циметом и млијеком

Један од најчешће спомињаних рецепата је комбинација топлог млијека и цимета, коју можете попити пред спавање. Цимет може допринијети регулацији нивоа шећера у крви и повећању тјелесне температуре, што може помоћи тијелу да лакше користи енергију и потенцијално сагоријева више масти, али само уз цјелодневну енергијску контролу и здраву исхрану.

Како направити:

Загријте 480 мл млека са 1 кашиком цимета, али немојте да прокључа. Оставите да се прохлади и попијте прије спавања.

Једноставан напитак са лимуном или циметом

Нутриционисти често препоручују и врло једноставан напитак: топла вода са лимуном или са кашичицом цимета. Ове комбинације су нискокалоричне, могу побољшати варење и допринијети хидратацији – све фактори који индиректно подржавају мршављење и бољу контролу апетита.

Чајеви

Биљни чајеви као што су камилица или ђумбир омиљени су избор пре спавања јер могу помоћи да се тијело опусти и пробава функционише боље током ноћи. Те врсте напитака не “топи килограме саме по себи”, али природно доприносе бољој пробави, смањењу надутости и квалитету сна, што је важно у свакој стратегији за регулацију тјелесне тежине.

Важно је знати да:

Нема инстант рјешења - ниједан напитак неће магично уклонити сало преко ноћи без адекватне исхране и физичке активности.

Метаболизам се не “гаси” у сну - он спорије функционише него током дана, па напици који побољшавају варење и сан могу индиректно помоћи у здравом сагоријевању масти.

Консултујте стручњака - ако имате здравствених проблема или узимате лијекове, најбоље је да се посавјетујете са нутриционистом или љекаром прије него што уведете нове рутине, преноси Она.рс.

