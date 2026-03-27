Ухапшен чувени Тајгер Вудс

АТВ

27.03.2026

22:40

Фото: АТВ

Амерички голфер и бивши свјетски првак Тајгер Вудс ухапшен је због вожње под утицајем недозвољених супстанци и изазивања саобраћајне незгоде, саопштила је полиција округа Мартин на Флориди.

Возило којим је управљао Вудс преврнуло се након незгоде, а чувени голфер, како преносе медији, није повријђен.

Вудс је и у фебруару 2021. године доживио саобраћајну несрећу, када је задобио озбиљне преломе десне ноге.

Освајач 15 титула се након те несреће тек недавно вратио такмичењима, предводећи свој голф тим "Џупитер линкс" у финалу "Те-Ге-Ел" голфске лиге, што му је био први наступ након што није прошао квалификације за "Бритиш опен" 2024. године.

