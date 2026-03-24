Играч бањалучког Борца Андрија Пећанац се пробудио из коме

Стеван Лулић

24.03.2026

18:39

Андрија Пећанац рукометаш Борца
Фото: Инстаграм

Рукометни клуб Борац м:тел из Бањалуке објавио је данас лијепе вијести које се тичу његовог играча Андрије Пећанца.

Наиме, Клуб је саопштио да се млади рукометаш пробудио из коме након велике борбе на УКЦ-у Републике Српске.

Због здравствених проблема Андрија је био на Одјељењу интензивне његе, а Клуб је саопштио да сада он свој опоравак наставља у Заводу "Др Мирослав Зотовић".

Андрију је данас посјетио Дарко Савић, предсједник клуба и том приликом му уручио потписани ретро дрес.

"Андрија, чекамо те у Борику ускоро", поручили су из Клуба.

RK Borac

Бањалука

Андрија Пећанац

Више из рубрике

Рукавице за бокс, музеј спорта у Бањалуци.

Остали спортови

Историја бањалучког бокса у “Музеју спорта”

21 ч

0
Ватрогасци, пожар

Остали спортови

Незапамћена трагедија: Позната новинарка и њено троје дјеце погинули у језивом пожару

1 д

0
Мајдов освојио 10. Грен слем медаљу

Остали спортови

Мајдов освојио 10. Грен слем медаљу

2 д

0
Lopta, rukomet

Остали спортови

Србија осигурала бараж за СП против Мађарске

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

05

Неће се дозволити пренос надлежности на БиХ

19

04

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

18

58

Централне вијести, 24.03.2026.

18

50

У случају убиства Давида Драгичевића саслушано више од 200 свједока

18

49

Предсједник Планинарског друштва подлегао повредама: У саобраћајној несрећи задобио тешке повреде

