Играч бањалучког Борца Андрија Пећанац се пробудио из коме

Аутор:Стеван Лулић
24.03.2026
18:39
Коментари:0
Рукометни клуб Борац м:тел из Бањалуке објавио је данас лијепе вијести које се тичу његовог играча Андрије Пећанца.
Наиме, Клуб је саопштио да се млади рукометаш пробудио из коме након велике борбе на УКЦ-у Републике Српске.
Због здравствених проблема Андрија је био на Одјељењу интензивне његе, а Клуб је саопштио да сада он свој опоравак наставља у Заводу "Др Мирослав Зотовић".
Андрију је данас посјетио Дарко Савић, предсједник клуба и том приликом му уручио потписани ретро дрес.
"Андрија, чекамо те у Борику ускоро", поручили су из Клуба.
