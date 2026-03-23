Историја бањалучког бокса у “Музеју спорта”

АТВ

23.03.2026

21:15

Рукавице за бокс, музеј спорта у Бањалуци.
Фото: АТВ

У Бањалуци се одувијек ударало шампионски, а трагови блиставе прошлости од данас су присутни у “Музеју спорта” дворане Борик.

Свака рукавица, пехар и трофеј прича своју причу, а свака је писана златним пером. Аутор многих је и Антон Јосиповић, бањалучки златни олимпијац.

Боксерски клуб Славија, како и доликује бањалучком великану, прожима поставку у “Музеју спорту”.

Поносни су, у овом клубу, на своју историју која ох обавезује на нове побједе и трофеје.

Бањалука је изњедрила бројне шампионе, а у граду на Врбасу увелико су стасали и неки нови хероји из ринга.

Свјесни су, кажу, да им је у аманет остало да наставе тамо гдје су стали Бенеш, Јосиповић, Бисић и остали.

Својеврсни историјски ринг у “Музеју спорта” посвећен је и шампионима у кик боксу, тајландском боксу и свим онима који су уздигнутих песница стајали међу конопцима.

У Спортском центру Борик задовољни су што су у дјело спровели још једну идеју, а ријечи хвале стижу им и од ресорног министарства.

Прича о свим успјесима бањалучких борилачких спортова на једном мјесту, под сводовима “Музеја спорта”, причаће се до 31., а у Бањалуци живјеће вјечно.

