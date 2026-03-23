Незапамћена трагедија: Позната новинарка и њено троје дјеце погинули у језивом пожару

Аутор:АТВ
23.03.2026
14:04
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе је потресла страшна вијест - спортска новинарка Џеси Пирс (37) трагично је изгубила живот заједно са своје троје дјеце у пожару у породичној кући у Минесоти.
Пожар је избио у граду Вајт Бер Лејк, а ватрогасци су примили позив рано ујутру, нешто прије 5:30. Комшије су примијетиле пожар који се проширио на кров куће и одмах су алармирале службе, страхујући да су чланови породице заробљени унутра.
По доласку на лице мјеста, ватрогасци су затекли кућу потпуно захваћену пламеном.
- Наше најдубље саучешће свима погођенима овом трагедијом“, рекао је шеф ватрогасне службе Грег Питерсон.
Џеси Пирс је била дугогодишња НХЛ новинарка која је пратила НХЛ и била је колумнисткиња Минесота Вајлдса за званичну веб страницу лиге.
We are heartbroken and join the State of Hockey in mourning the tragic loss of Jessi and her children. May they rest in peace 💔. pic.twitter.com/H8L8Wgu6l4— Minnesota Wild (@mnwild) March 22, 2026
НХЛ је у саопштењу навео: Читава НХЛ породица изражава најдубље саучешће породици Пирс. Џеси је вољела игру и била је цијењени члан нашег тима десет година. Много ће нам недостајати.“
Током каријере, радила је и за Атлетик и била је једна од водитељки популарног подкаста Бардаун Бјутис.
Велика трагедија потресла је спортску заједницу и оставила дубок траг на колеге и навијаче.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
26
16
12
16
12
16
05
16
00
Тренутно на програму