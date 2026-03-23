Драстичан пад цијене нафте: Пар Трампових реченица изазвало "шок" на берзама

Аутор:АТВ
23.03.2026
13:52
Коментари:0
Недуго након што је Доналд Трамп најавио обуставу напада на иранску енергетску инфраструктуру, цијене нафте су пале.
Према званичним берзанским подацима, цијене нафте су пале преко 13 одсто. Брент сирова нафта (Brent crude oil) пала је за око 17 долара, односно 15 одсто, на најнижи ниво у седмици од 96 долара по барелу.
Америчка нафта Вест Тексас интермидијет (West Texas Intermediate) пала је за 13 долара или око 13,5 одсто, на најнижи ниво у седмици од 85,28 долара.
Такође, фјучерси на берзи су нагло порасли након што је предсједник Доналд Трамп изјавио да су САД и Иран водили продуктивне разговоре.
Свијет
Фјучерси Дау Џонс индустријал авераџа (Dow Jones Industrial Average) скочили су за 1.130 бодова, или 2,5 одсто. Фјучерси Ес енд Пи 500 (S&P 500) порасли су за 2,3 одсто, а фјучерси Насдак-100 (Nasdaq-100) додали су 2,2 одсто. Прије Трампових коментара, фјучерси су указивали на даље губитке за тржишта капитала која су под притиском због наглог раста цијена нафте и неизвјесности око завршетка сукоба с Ираном.
Иначе, Трамп је у својој објави на друштвеној мрежи Трут соушал (Truth Social) изјавио како је имао одличне разговоре с Ираном.
Свијет
„На основу тона и правца ових дубоких, детаљних и конструктивних разговора, који ће се наставити током седмице, дао сам инструкције Министарству рата (Department of War) да одгоди све војне ударе на иранске електране и енергетску инфраструктуру на период од пет дана, под условом да текући састанци буду успјешни“, рекао је.
Трампова објава услиједила је у тренутку када је рат с Ираном ушао у пету седмицу, а тензије су ескалирале током викенда. Трамп је пријетио нападом на иранске електране ако се Хормушки мореуз – кључна рута за транспорт нафте и других енергетских производа – поново не отвори. Иран је одговорио рекавши да ће циљати америчку инфраструктуру, укључујући енергетска постројења и постројења за десалинизацију у Заливу, ако САД спроведу своју пријетњу, преноси Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму