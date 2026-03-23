Драстичан пад цијене нафте: Пар Трампових реченица изазвало "шок" на берзама

АТВ

23.03.2026

13:52

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Недуго након што је Доналд Трамп најавио обуставу напада на иранску енергетску инфраструктуру, цијене нафте су пале.

Према званичним берзанским подацима, цијене нафте су пале преко 13 одсто. Брент сирова нафта (Brent crude oil) пала је за око 17 долара, односно 15 одсто, на најнижи ниво у седмици од 96 долара по барелу.

Америчка нафта Вест Тексас интермидијет (West Texas Intermediate) пала је за 13 долара или око 13,5 одсто, на најнижи ниво у седмици од 85,28 долара.

Осим нафте, у паду су и цијене гаса

Такође, фјучерси на берзи су нагло порасли након што је предсједник Доналд Трамп изјавио да су САД и Иран водили продуктивне разговоре.

Доналд Трамп-120032026

Свијет

Обрт на Блиском истоку: Трамп разговарао са Иранцима, наредио обуставу напада

Фјучерси Дау Џонс индустријал авераџа (Dow Jones Industrial Average) скочили су за 1.130 бодова, или 2,5 одсто. Фјучерси Ес енд Пи 500 (S&P 500) порасли су за 2,3 одсто, а фјучерси Насдак-100 (Nasdaq-100) додали су 2,2 одсто. Прије Трампових коментара, фјучерси су указивали на даље губитке за тржишта капитала која су под притиском због наглог раста цијена нафте и неизвјесности око завршетка сукоба с Ираном.

Иначе, Трамп је у својој објави на друштвеној мрежи Трут соушал (Truth Social) изјавио како је имао одличне разговоре с Ираном.

иранска револуционарна гарда

Свијет

Иран одговорио Трампу: Обарање цијене и куповина времена

„На основу тона и правца ових дубоких, детаљних и конструктивних разговора, који ће се наставити током седмице, дао сам инструкције Министарству рата (Department of War) да одгоди све војне ударе на иранске електране и енергетску инфраструктуру на период од пет дана, под условом да текући састанци буду успјешни“, рекао је.

Трампова објава услиједила је у тренутку када је рат с Ираном ушао у пету седмицу, а тензије су ескалирале током викенда. Трамп је пријетио нападом на иранске електране ако се Хормушки мореуз – кључна рута за транспорт нафте и других енергетских производа – поново не отвори. Иран је одговорио рекавши да ће циљати америчку инфраструктуру, укључујући енергетска постројења и постројења за десалинизацију у Заливу, ако САД спроведу своју пријетњу, преноси Кликс.

Прочитајте више

Хамнеи издао 10 директива: Ово су задаци и циљеви Ирана

Свијет

Хамнеи издао 10 директива: Ово су задаци и циљеви Ирана

5 ч

0
Командант Централне команде војске САД-а (CENTCOM) адмирал Бред Купер

Свијет

Први човјек Централне команде војске САД-а поручио: "Иран дјелује у знаку очаја"

8 ч

0
Сина посљедњег иранског шаха зову "принц лузер"

Свијет

Сина посљедњег иранског шаха зову "принц лузер"

8 ч

0
Хормушки мореуз

Свијет

Ирански предсједник открио за кога ће бити затворен Хормушки мореуз

20 ч

0

Више из рубрике

Дарко Андрић

Економија

Андрић за АТВ: Водимо рачуна о исправности опреме

2 ч

0
Колико дуго смо плаћали екстремно скупо гориво 2022. године?

Економија

Колико дуго смо плаћали екстремно скупо гориво 2022. године?

4 ч

1
Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Економија

Зашто је гориво у Њемачкој знатно скупље него у остатку ЕУ?

6 ч

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Економија

Цијена нафте пала на 111,25 долара

9 ч

0

Јанша поручио Макрону: Не тако брзо

Жена га избола ножем док је гледао фудбалску утакмицу

На путеве у дијелу БиХ стижу нове моћне камере

Болно обраћање Ведране Рудан: ''Двије године умирем, доктори су ми обећали брзу смрт''

Расту плате: Дом народа подржао измјене Закона

