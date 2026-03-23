Андрић за АТВ: Водимо рачуна о исправности опреме

"Међутим због све учесталијих бујичних вода гдје имамо ситуацију да се у односу на некадашњи период појављује озбиљна количина вода у међутодоцима. Поред оних примарних дотока имамо појаву бујичних вода која заиста ремети један планирани рад електране. У току смо са процедурама за обнављање алармних станица за оглашавање и узбуњивање које се налазе на низводном подручју у односи на хидроелектрану. Сваког 15. у мјесецу провјеравамо исправност тих станица, а у случају неких ванредних догађаја имамо обавезу да вршимо узбуњивање и обавјештавање низводног подручја како би становништво могло да избјегне неке веће штете", рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

Метеоролошке станице налазе се на узводном дијелу вишеградског језера, на основу којих се може приближити укупна количина производње, мјерећи количину падавина ,као и комплетне метео услове у дринском сливу. Математичким методама израчунава се количина воде која долази на преградни профил бране. Резултат је побољшани производни биланси и оптимална производња .

"Сама та опрема је законска обавеза и ту опрему за узбуњивање становништва смо имали од самог почетка, токо времена ми у континуитету занављамо, поправљамо ту опрему. Међутим због технологија и због другачијих и модернизованих начина, имамо обавезу да дио те опреме мијењамо. У овом моменту планирамо да постојеће наше станце прилагодимо са замјењеним модулима, другачијим антенама. Већи дио опреме ће ту остати, на појединим локацијама ће бити постављена комплетно нова станице гдје није могуће извршити репарације јер су то обично неке истурене локације. Водимо рачуна о исправности опреме, и због самог закона и због свакодневног рада хидроелектране. Са метеоролошке стране значајно је да технологија напредује, имамо боље, прецизније и јефтиније станице за мјерење. Са хидрометријске стране значајно је да имамо поуздане информације колика количина пролази, нарочито на узводном и низводном дијелу, како би могли да планирамо задржавање тј. пропуштање воде у производњи или кроз евакуационе органе ХЕ Вишеград, а да смањимо угрожавање узводног и низводног становништва", рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

Обавеза запослених у ХЕ је да чувају приобални појас , који је често изложен поплавама , појавом прољећних И јесењих бујичних вода . Контролом узводног, паралелно се контролише И низводни дио, да не би испустили већу количину воде и угрозили локално становништво и материјална добра.

"Сложен јако и одговоран рад да заштитимо становништво, да поштујемо све законске норме, а да максимално искористимо наш примарни задатак, производњу електричне енергије, што смо у претходном периоду и успјели. Морам нагласити и добру сарадњу и кординацију са Водама Српске и Цивилном заштитом као и свим министарствима", каже Дарко Андрић, извршни директор за производњу И управљање ХЕ Вишеград.

Замјена виталних дјелова електро и машинке опреме и система за осматрање и узбуњивање омогућиће повећање инсталисане снаге и енергетске ефикасности ХЕ Вишеград, као и осигурати сигуран и поуздан рад електране у наредним деценијама. Ова инвестиција представља важан корак ка модернизацији електроенергетског система Републике Српске.