Цијена нафте пала на 111,25 долара

23.03.2026
07:21
На највећим азијским берзама данас је забиљежен нагли пад вриједности акција, пренијели су свјетски медији.
У извештајима се наводи да је виједност акција на азијским берзама нагло пала након што су САД и Иран упутили пријетње да ће интензивирати оружани сукоб који улази у четврту недјељу, преноси Би-Би-Си.
У извјештајима се наводи да цијене нафте флуктуирају, при чему је цијена Брент сирове нафте пала за 0,8 одсто на 111,25 долара (96,42 евра) по барелу, док је цијена америчке нафте остала углавном непромијењена на 98,18 долара (85,09 евра).
Јапански Никкеи 225 је пао за 4,8 одсто у првим јутрошњим берзанским трансакцијама, док је индекс Коспи у Јужној Кореји забиљежио пад од преко 5,5 одсто.
