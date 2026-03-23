Logo
Large banner

Цијена нафте пала на 111,25 долара

Извор:

Танјуг

23.03.2026

07:21

Коментари:

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

На највећим азијским берзама данас је забиљежен нагли пад вриједности акција, пренијели су свјетски медији.

У извештајима се наводи да је виједност акција на азијским берзама нагло пала након што су САД и Иран упутили пријетње да ће интензивирати оружани сукоб који улази у четврту недјељу, преноси Би-Би-Си.

У извјештајима се наводи да цијене нафте флуктуирају, при чему је цијена Брент сирове нафте пала за 0,8 одсто на 111,25 долара (96,42 евра) по барелу, док је цијена америчке нафте остала углавном непромијењена на 98,18 долара (85,09 евра).

Јапански Никкеи 225 је пао за 4,8 одсто у првим јутрошњим берзанским трансакцијама, док је индекс Коспи у Јужној Кореји забиљежио пад од преко 5,5 одсто.

Подијели:

Тагови :

gorivo

dizel

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner