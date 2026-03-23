Преминуо Радоје Чупић

23.03.2026

07:11

Радоје Чупић
Фото: Youtube/ Hotel Balkan

Радоје Чупић рођен је у Новом Саду 3. фебруара 1958, био је српски глумац и позоришни режисер.

У родном граду завршио је основну школу, гимназију и Академију уметности. Као позоришни глумац, остварио се у више од 80 представа, а забиљежио је и педесетак филмских и телевизијских рола.

Глуму је завршио на Академији умјетности у Новом Саду у класи професора Дејана Мијача.

Глумио је у великом броју позоришних представа. Био је члан ансамбла Народног позоришта, Суботица, Народног позоришта, Сомбор (1985—1999), а од 1999. године стални је члан Српског народног позоришта у Новом Саду, гдје је био првак драме.

Био је директор драме у СНП-у. Бавио се и позоришном режијом. Режирао је до сада неколико представа.

Пензионисао се 160. извођењем представе Џандрљив муж у фебруару 2023. Опробао се и на телевизији и филму.

Како се наводи на сајту његове матичне куће СНП, носилац је скоро свих награда за глуму које постоје у Србији, од којих овом приликом издвајамо само двије посљедње – награду "Предраг Пеђа Томановић" и годишњу награду СНП за глуму.

