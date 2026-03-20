Умро Божо Копривица

20.03.2026

15:02

У Београду је у 76. години преминуо истакнути црногорски и српски писац, есејиста и драматург Божо Копривица. Његов одлазак оставља празнину у свијету књижевности и позоришта, гдје је деценијама остављао неизбрисив траг.

Рођен 1950. године у Никшићу, Копривица је дипломирао свјетску књижевност на Филолошком факултету и цијо свој живот посветио култури, књижевности и позоришту, препознатљив по интелектуалној енергији и посвећености умјетности.

Његова каријера нераскидиво је повезана са театром. Радио је као драматург у најзначајнијим београдским позориштима, међу којима су Југословенско драмско позориште, Народно позориште, Битеф театар и Звездара театар. Његов допринос култури сеже и до Црне Горе, гдје је сарађивао са Краљевским позориштем "Зетски дом", Црногорским народним позориштем и фестивалом Град театар.

Копривица је посебно посвећен проучавању дјела Данило Киш, те је приредио и посебан Зборник о њему за часопис "Арс". Био је и члан редакције часописа за књижевност и културу "Фокализатор", гдје је оставио траг као страствени аналитичар и књижевни критичар, преноси Курир.

