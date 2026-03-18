О најгорем ауту у историји управо је снимљен филм: Југо поново у Америци

18.03.2026
Дугометражни документарни филм „Југо иде у Америку“ редитеља Филипа Грујића и Алексе Борковића, реализован у српско-хрватској копродукцији, свјетску ће премијеру имати у сриједу, 18. марта, на Међународном фестивалу документарног филма CPH:DOX у Копенхагену.
Филм „Југо иде у Америку“ биће приказан у оквиру програма Special Premiers фестивала CPH:DOX, намијењеног ексклузивним премијерама филмова из цијелог свијета.
Ријеч је о филму који прати троје људи рођених деведесетих година у Србији који једног љета одлазе на пут у Сједињене Америчке Државе, возећи југо од Њујорка (New York) до Лос Анђелеса (Los Angeles).
Они крећу на путовање кроз 23 савезне државе и више од 10.000 пређених километара, а све како би испричали причу о извозу малог социјалистичког аутомобила у компетитивну Америку Роналда Регана (Ronald Reagan) осамдесетих година.
Смјештен 33 године након што је посљедњи југо увезен у Сједињене Државе, аутори филма одлазе у авантуру живота, испуњавајући југу посљедњу „bucket list“ жељу.
Филип Грујић потписује и сценарио, а Алексa Борковић је и директор фотографије. Монтажерка је Кристина Тодоровић, а сниматељи звука су Александар Блажић и Ивана Финци.
Продуцентица филма је Чарна Вучинић за Naked из Србије, а копродуцентица је Вања Јамбровић за Restart из Хрватске. Копродуценти су и Филип Грујић, породица Шолак и United Media (RS), а придружени продуцент је Оливер Сертић.
Крајем осамдесетих година прошлог вијека, југословенски аутомобил „југо“ покушао је освојити једно од најзахтјевнијих тржишта на свијету – Сједињене Америчке Државе. Оно што је почело као амбициозан извозни пројекат, завршило је као један од најпознатијих неуспјеха у аутомобилској индустрији.
Југо је на америчко тржиште стигао 1985. године, захваљујући предузетнику Малколму Бриклину (Malcolm Bricklin), који је у малом и јефтином аутомобилу видио велику пословну прилику. Са почетном цијеном од око 4.000 долара, био је један од најјефтинијих нових аутомобила у САД, што је у почетку привукло значајну пажњу купаца.
У првим годинама продаја је била солидна, а југо је чак проглашаван „најприступачнијим аутомобилом на тржишту“. Међутим, убрзо су испливале озбиљне мане.
Критике су се односиле на лош квалитет израде, честе кварове и низак ниво безбједности. Амерички медији и аутомобилски магазини редовно су га сврставали међу најгоре аутомобиле, а негативна репутација брзо се ширила. Посебан ударац био је извјештај организације Consumer Reports, која је оштро критиковала поузданост возила.
Додатни проблеми појавили су се са резервним дијеловима и сервисном мрежом, што је додатно нарушило повјерење купаца. У исто вријеме, конкуренција је нудила све квалитетније и технолошки напредније моделе по нешто вишој цијени, што је југо ставило у још тежи положај.
Пад продаје био је неминован, а почетком деведесетих година ситуацију су додатно погоршале санкције према Савезној Републици Југославији, што је практично прекинуло извоз. До 1992. године, југо је потпуно нестао са америчког тржишта.
Иако је у Америци доживио неуспјех, југо је остао упамћен као јединствен покушај да један социјалистички производ освоји капиталистичко тржиште. Данас, деценијама касније, овај аутомобил има култни статус и често се помиње као симбол једне епохе, али и као поука о изазовима глобалног тржишта.
