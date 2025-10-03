Logo

Документарни програм '12 златних медаља'

03.10.2025

’12 златних медаља' је филм групе аутора у продукцији Центар филма из 2000. године, који представља омаж кошаркашкој репрезентацији Југославије.

Прича је то о историји југословенске кошарке, о о 12 златних медаља – од прве у Љубљани 1970. до посљедње у Атини 1998. године. Филм је прожет архивским материјалима, које су обезбиједили Југословенска кинотека, Радио телевизија Србије, те Спортске новости. Филм је прича о најбољима – онима, који су своја имена уписали у историју европске и свјетске кошарке.

Документарни програм '12 златних медаља' - субота у 20 часова.

