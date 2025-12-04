Logo
Пуцао у невјенчану супругу, па у њену сестру: Обје се боре за живот

Извор:

Телеграф

04.12.2025

22:58

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У четвртак је у насељу Ситнице у Хрватској дошло до пуцњаве из ватреног оружја.

Према незваничним информацијама, како пише Емеђимурје, мушкарац је у породичној кући упуцао невјенчану супругу, а на улици њену сестру.

илу-пун Мјесец-05092025

Занимљивости

Вечерас на небу призор који ћемо опет моћи видјети тек за 17 година

Обје повријеђене жене су у критичном су стању и боре се за живот.

Полиција и хитна помоћ одмах су изашли на терен како би пружили медицинску помоћ и осигурали мјесто догађаја.

У току је увиђај који спроводи Полицијска управа Међимурска.

