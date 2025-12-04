Пуцао у невјенчану супругу, па у њену сестру: Обје се боре за живот

Извор:
Телеграф
04.12.2025
22:58
Коментари:0
У четвртак је у насељу Ситнице у Хрватској дошло до пуцњаве из ватреног оружја.
Према незваничним информацијама, како пише Емеђимурје, мушкарац је у породичној кући упуцао невјенчану супругу, а на улици њену сестру.
Обје повријеђене жене су у критичном су стању и боре се за живот.
Полиција и хитна помоћ одмах су изашли на терен како би пружили медицинску помоћ и осигурали мјесто догађаја.
У току је увиђај који спроводи Полицијска управа Међимурска.
