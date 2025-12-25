Додик: Закон о радном ангажовању пун нелогичности, биће враћен на дораду

Извор:
АТВ
25.12.2025
19:58
Ана тришић Бабић неће потписати Закон о радном ангажовању на сезонским и другим пословима и биће враћен на поновно разматрање и дораду, рекао је предсједник СНСД-а, Милорад Додик.
''Комшије су ми скренуле пажњу да је Закон о радном ангажовању на сезонским и другим пословима привременог карактера који је усвојила Народна скупштина Републике Српске пун нелогичности и супротан нашој традицији. Зато сам разговарао с Аном Тришић Бабић, која овај закон неће потписати и вратиће га на поновно разматрање и дораду'', написао је Додик на Иксу.
Како је навео, разговараће с посланицима СНСД-а и коалиционим партнерима "како би све нелогичности биле отклоњене, разумијевајући да ни сада нису имали лошу намјеру".
Овај закон, који је усвојен по хитном поступку, забрањује неопорезив рад у сезонским пољопривредним пословима свима осим супружницима, дјеци и родитељима у једном домаћинству.
