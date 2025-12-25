Logo
Бланушина изјава "запалила" мреже: "Ако СНСД не изађе на изборе, ми побјеђујемо"

АТВ

25.12.2025

18:31

Фото: АТВ

Без резултата са поништених 136 бирачких мјеста ми водимо, рече Бранко Блануша и "запали интернет".

Изјаву кандидата СДС-а на пријевременим избора за предсједника Републике Српске, брзо су "дочекали" на друштвеним мрежама и њу су, најблаже речено, прописно исмијали.

"Блануша могао да напише и да "Ако Каран пређе у СДС, побједа је наша", наводи један корисник на мрежама, а преложио је и други "наслов": "Ако СНСД не изађе на изборе ми побјеђујемо".

Да Бланушина изјава нема превеликог смисла, то је свакако јасно, а аналитичар Синиша Пепић повукао је паралелу са изборима за предсједника САД-а. Та, само једна реченица, у потпуности представља сав бесмисао изјаве СДС-овог кандидата.

"Без 7 кључних "свинг" држава, Камала Харис води", написао је Пепић.

Наставили су се бројне прозивке мрежама, а већина их води у истом смјеру.

"Укратко, Блануша би да га Сарајево бира. Али, не иде то тако!", пишу корисници друштвене мреже Икс.

Подсјећамо, Централна изборна комисија БиХ јуче је поништила пријевремене изборе за предсједника Републике Српске у 17 изборних јединица на 136 бирачких мјеста.

Како је наведено одлука је донесена по основу приговора и утврђених неправилности. Наведено је и да су утврђене манипулације и неправилности, између осталог, одузимање и додавање гласова кандидатима.

"На овим пријевременим изборима регистроване су бројне неправилности. Да би се заштито интегритет изборног процеса потребно је поништити изборе", рекли су у ЦИК-у.

Избори су поништени у изборним јединицама у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима. Избори су поништени и на једном изборном мјесту у Брчко Дистрикту. Највише избора поништено је у Лакташима, Добоју, Зворнику и Братунцу.

Члан Централне изборне комисије Владо Рогић рекао је јуче да је ЦИК приликом доношења одлуке о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста поступио неједнако према политичким субјектима, наводећи да је утврђивање неправилности избора потребно, али да мора бити једнако за све.

Рогић, који се на крај сједнице ЦИК-а укључио телефонски, подсјетио је да је на дан пријевремених избора на терену запримљено само пет приговора, док је ЦИК разматрао укупно 13 приговора на основу којих нису пронађене веће примједбе.

“По завршетку избора одређени политички субјекти и медији почели су проблематизовати изборе, при томе износећи велики број гласова који су спорни и ту је настао проблем. ЦИК, умјесто да поступа по Изборном закону и Закону о управном поступку, под притиском те јавности као да је чекао на још приговора”, истакао је Рогић.

Он је напоменуо да је ЦИК само пребројавао гласове у изборним јединицама које су таргетиране по медијским написима, наводећи да резултати на тај начин не могу бити правилно ни утврђени, нити потврђени.

Блануша: Без резултата са поништених 136 бирачких мјеста ми водимо

Према најновијим подацима, без резултата са поништених 136 бирачких мјеста ми водимо и имамо више од 6.000 гласова предности, изјавио је Бранко Блануша, кандидат Српске демократске странке (СДС) за предсједника Републике Српске.

