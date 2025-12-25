Logo
Large banner

Цвијановић: СНСД одбацује праксу недосљедности ЦИК-а, Каран је побједник, ми стојимо иза тог

Извор:

АТВ

25.12.2025

15:47

Коментари:

0
Цвијановић: СНСД одбацује праксу недосљедности ЦИК-а, Каран је побједник, ми стојимо иза тог
Фото: АТВ/ Бранко Јовић

СНСД одбацује праксу недосљедности Централне изборне комисије, истакла је потпредсједница СНСД-а Жељка Цвијановић.

Тужно је каже Цвијановићева, каквим перипетијама су људи морали да буду изложени због немара ЦИК-а.

"Пажљиво смо слушали Рогића, који је упозорио своје колеге да се понашају недосљедно", додала је Цвијановић.

Истиче да СНСД одбацује све тврдње о поништавању избора.

Горан Селак

Република Српска

Селак: Каран ће потврдити побједу ако дође до понављања избора

"Начин на који се одуговлачи цијели овај процес показује да се иза свега овог крије неки скривени план. Порука наших људи је да је овај резултат неупитан и да ћемо показати већу снагу, више воље, више свега. СНСД је спреман за изборе, а ово што ЦИК ради и што је радио урушава вјеру у било шта што показује досљедност",додала је Цвијановић.

Данашњи састанци потврдили су само једно - јединство, опредјељење и вољу да СНСД покаже своју снагу, истакао је лидер ове политичке партије Милорад Додик на конференцији за новинаре у Бањалуци, након састанка Извршног комитета СНСД-а.

"Како у ове четири општине тако и даље. Желимо фер изборе, да све буде транспарентно, али када то предате ЦИК-у рачунајте на острашћене изборе", истакао је Додик.

Он је додао да муслиманима није ништа тешко када је нешто против Срба или Српске.

"Добио сам потврду воље, жеље и снаге да будемо само још бољи", додао је Додик.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Република Српска

Синиша Каран

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шеснаестогодишњак осумњичен за покушај убиства

Хроника

Шеснаестогодишњак осумњичен за покушај убиства

1 ч

0
Откривено ко је пуцао у вођу навијача који је био с Алибегом

Хроника

Откривено ко је пуцао у вођу навијача који је био с Алибегом

2 ч

0
Шобот: Едукација важан сегмент

Друштво

Шобот: Едукација важан сегмент

2 ч

0
Извршни комитет СНСД-а

Република Српска

Почела сједница Извршног комитета СНСД-а

2 ч

0

Више из рубрике

Извршни комитет СНСД-а

Република Српска

Почела сједница Извршног комитета СНСД-а

2 ч

0
Лукић: Младић је морао бити пуштен на лијечење

Република Српска

Лукић: Младић је морао бити пуштен на лијечење

2 ч

0
Горан Селак

Република Српска

Селак: Каран ће потврдити побједу ако дође до понављања избора

2 ч

1
Милорад Додик

Република Српска

Додик о понављању избора: Тек ћете видјети шта ћемо вам урадити

2 ч

12
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Ове намирнице најбрже уништавају бубреге, треба их избјегавати

17

14

Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

16

59

Ливерпул спрема замјену за Исака и види је у лику Душана Влаховића

16

53

Несрећа на ауто-путу 9. јануар, аутомобил завршио на боку

16

47

За ова 4 знака у 2026. години више не постоје препреке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner