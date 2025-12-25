Цвијановић: СНСД одбацује праксу недосљедности ЦИК-а, Каран је побједник, ми стојимо иза тог

Извор:
25.12.2025
СНСД одбацује праксу недосљедности Централне изборне комисије, истакла је потпредсједница СНСД-а Жељка Цвијановић.
Тужно је каже Цвијановићева, каквим перипетијама су људи морали да буду изложени због немара ЦИК-а.
"Пажљиво смо слушали Рогића, који је упозорио своје колеге да се понашају недосљедно", додала је Цвијановић.
Истиче да СНСД одбацује све тврдње о поништавању избора.
Селак: Каран ће потврдити побједу ако дође до понављања избора
"Начин на који се одуговлачи цијели овај процес показује да се иза свега овог крије неки скривени план. Порука наших људи је да је овај резултат неупитан и да ћемо показати већу снагу, више воље, више свега. СНСД је спреман за изборе, а ово што ЦИК ради и што је радио урушава вјеру у било шта што показује досљедност",додала је Цвијановић.
Данашњи састанци потврдили су само једно - јединство, опредјељење и вољу да СНСД покаже своју снагу, истакао је лидер ове политичке партије Милорад Додик на конференцији за новинаре у Бањалуци, након састанка Извршног комитета СНСД-а.
"Како у ове четири општине тако и даље. Желимо фер изборе, да све буде транспарентно, али када то предате ЦИК-у рачунајте на острашћене изборе", истакао је Додик.
Он је додао да муслиманима није ништа тешко када је нешто против Срба или Српске.
"Добио сам потврду воље, жеље и снаге да будемо само још бољи", додао је Додик.
