Ливерпул спрема замјену за Исака и види је у лику Душана Влаховића

Ливерпул ће имати великих проблема у наставку сезоне усљед повреде Александера Исака, међутим, "Редси" већ раде на замјени.
Шведски нападач постигао је водећи гол против Тотенхема, али се у том тренутку озбиљно повриједио и доживио прелом. Због тога, Ливерпул неће моћи да рачуна на Швеђанина дуже времена, али на "Енфилду" већ раде на замјени.
Како италијански медији преносе, замјена за Исака би могао да буде Душан Влаховић.
Фудбал
Душан Влаховић има договор са новим тимом!
Српски репрезентативац већ неколико прелазних рокова главна је тема у Торину. Много пута је повезиван са одласком из Јувентуса, међутим, још се није догодило. Ипак, за Влаховића изгледа постоји интересовање Ливерпула који је вољан да понуди - само 20 милиона евра.
Постоји проблем. Повријеђен је и Влаховић, па га Ливерпул не би могао имати од првог момента. Остаје питање да ли ће се на "Енфилду" одлучити за неког играча који је одмах доступан, с обзиром на то да "Редси" имају згуснут распоред.
