Преминуо фудбалски "Пикасо"

Бивши шкотски фудбалер Џон Робертсон, познат као "Пикасо фудбала", преминуо је у 72. години.
Робертсон је био стријелац јединог гола за Нотингем Форест у побједи над Хамбургом у финалу Купа шампиона 1980. године.
Поред Фореста, за који је играо 14 година, још двије сезоне је носио дрес Дерби Каунтија.
За Шкотску је постигао побједоносни гол против Енглеске 19821, те погодак против Новог Зеланда на Свјетском првенству 1982. године.
We are heartbroken to announce the passing of Nottingham Forest legend and dear friend, John Robertson.— Nottingham Forest (@NFFC) December 25, 2025
A true great of our Club and a double European Cup winner, John’s unrivalled talent, humility and unwavering devotion to Nottingham Forest will never ever be forgotten.
Our… pic.twitter.com/oE2dyDmQyu
Одиграо је 28 утакмица за репрезентацију, прије него што је постао помоћни тренер Мартину О'Нилу у Викомбу, Норичу, Лестеру, Селтику и Астон Вили.
