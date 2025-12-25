Logo
Преминуо фудбалски "Пикасо"

25.12.2025

16:41

Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Бивши шкотски фудбалер Џон Робертсон, познат као "Пикасо фудбала", преминуо је у 72. години.

Робертсон је био стријелац јединог гола за Нотингем Форест у побједи над Хамбургом у финалу Купа шампиона 1980. године.

Поред Фореста, за који је играо 14 година, још двије сезоне је носио дрес Дерби Каунтија.

За Шкотску је постигао побједоносни гол против Енглеске 19821, те погодак против Новог Зеланда на Свјетском првенству 1982. године.

Одиграо је 28 утакмица за репрезентацију, прије него што је постао помоћни тренер Мартину О'Нилу у Викомбу, Норичу, Лестеру, Селтику и Астон Вили.

Таг:

