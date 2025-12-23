Logo
Умро бивши фудбалер Партизана

23.12.2025

19:26

Фото: Printscreen/Youtube/Mojih top 11

Некадашњи македонски фудбалер Васил Рингов преминуо је у 71. години, пренијели су данас медији у Скопљу.

Рингов је рођен 17. априла 1955. године у Струмици. Он је играчку каријеру почео у Беласици, а потом је играо за Партизан, Тетекс, Вардар, Динамо Загреб и Ајнтрахт из Брауншвајга.

Рингов је најдубљи траг оставио у Вардару, а био је један од симбола клуба из Скопља током 80-их година прошлог вијека. Он је за Вардар одиграо 214 утакмица и постигао је 93 гола.

