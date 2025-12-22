Logo
Несуђена снајка Новака Ђоковића у другом стању: Оставила брата кад је запросио, па рекла да овом фудбалеру

Извор:

Мондо.рс

22.12.2025

19:04

Коментари:

0
Фото: Instagram/tijanaaar

Бивша дјевојка брата тенисера Новака Ђоковића, Ђорђа Ђоковића, атрактивна Тијана Ралић објавила је на Инстаграму да чека друго дијете са својим партнером.

Ђорђе и Тијана били су заједно шест година и сви су мислили да ће њихова љубав бити крунисана браком, али га је бринета оставила, иако је најмлађи Ђоковић био спреман на све са њом.

Тијана је прије двије године са супругом добила сина, а сада је саопштила да у њихову породицу стиже принова.

Она се снимила у хаљини како мази стомак, те је подијелила фотографије са партнером, фудбалером Алексом Дамјанцем и написала:

"Наша породица расте. Беба се учитава".

Тијана Ралић
Тијана Ралић

Ралићева је својевремено одговарала на питања на мрежама о Ђорђу.

"Да ли је истина да је бивши хтио да се вјенчате, а ти не и да си зато раскинула?"

"Истина је да је желио, а ја не, али га нисам због тога оставила", написала је Тијана, а онда наставила да одговара на питања о раскиду. Да ли је тешко пресећи везу након шест година?, услиједило је питање на које је Тијана дала искрен одговор.

"Јој, не питај ме ништа. Мени је било ужасно тешко јер сам се све надала да ће се нешто промијенити, али када прерастеш особу и однос уопште, не вриједи надати се да ће бити боље, тако да пресјеци одмах. Свако чекање само отежава и теби, а и особи са којом си у вези", закључила је бивша дјевојка Ђорђа Ђоковића тада на Инстаграму

(Мондо)

