Посљедњи снимак погинулог хармоникаша и Ханке Палдум: Синоћ весеље, данас туга

22.12.2025
18:01
Ханка Палдум имала је синоћ наступ заједно са својим хармоникашем Самиром Хоџићем, који је погинуо јутрос у саобраћајној несрећи код Вишеграда. Ханка је на Инстаграму синоћ дијелила снимке са наступа, а Семир је свирао хармонику и као и много пута до сад.
Самир је био вјерни сарадник Ханке Палдум и изврстан хармоникаш. А пар сати након наступа са пјевачицом његов живот је био угашен.
Самир Хоџић, погинуо је у саобраћајној несрећи код Вишеграда у којој су учествовала два путничка аутомобила. Несрећа се десила јутрос у 6: 50 ујутру.
- О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, који је изашао на лице мјеста. Увиђај врше припадници Полицијске станице Вишеград - рекла је Говедарица портпаролка Полицијске управе. Она је додала да је Полицијској станици Вишеград јутрос у 6.50 сати пријављено да се догодила саобраћајна несрећа.
Ханка Палдум, скрхана је болом због смрти драгог пријатеља и сарадника. Пјевачица због туге коју осјећа није могла да се јави на свој телефон, а умјесто ње јавила се њена кћерка Минела Бркић.
Мајка никако не може да се јави. Чула је за трагедију. Сад смо чули шта се десило. Много се потресла. Јако је тужна. Није у стању да се јави, разумите нас - рекла је Минела за "Блиц".
