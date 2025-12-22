Logo
Large banner

Посљедњи снимак погинулог хармоникаша и Ханке Палдум: Синоћ весеље, данас туга

Извор:

Блиц

22.12.2025

18:01

Коментари:

0
Посљедњи наступ Ханке Палдум и Семира Хоџића
Фото: Printscreen/Instagram/HankaPaldum

Ханка Палдум имала је синоћ наступ заједно са својим хармоникашем Самиром Хоџићем, који је погинуо јутрос у саобраћајној несрећи код Вишеграда. Ханка је на Инстаграму синоћ дијелила снимке са наступа, а Семир је свирао хармонику и као и много пута до сад.

Самир је био вјерни сарадник Ханке Палдум и изврстан хармоникаш. А пар сати након наступа са пјевачицом његов живот је био угашен.

Самир Хоџић, погинуо је у саобраћајној несрећи код Вишеграда у којој су учествовала два путничка аутомобила. Несрећа се десила јутрос у 6: 50 ујутру.

hanka paldum

Сцена

Ханка Палдум скрхана због смрти хармоникаша: "Није могла да се јави на телефон"

- О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, који је изашао на лице мјеста. Увиђај врше припадници Полицијске станице Вишеград - рекла је Говедарица портпаролка Полицијске управе. Она је додала да је Полицијској станици Вишеград јутрос у 6.50 сати пријављено да се догодила саобраћајна несрећа.

Кћерка Ханке Палдум

Ханка Палдум, скрхана је болом због смрти драгог пријатеља и сарадника. Пјевачица због туге коју осјећа није могла да се јави на свој телефон, а умјесто ње јавила се њена кћерка Минела Бркић.

Мајка никако не може да се јави. Чула је за трагедију. Сад смо чули шта се десило. Много се потресла. Јако је тужна. Није у стању да се јави, разумите нас - рекла је Минела за "Блиц".

Подијели:

Тагови:

Ханка Палдум

harmonikaš

pogibija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Несрећа у Незуцима, погинула једна особа

Хроника

Хармоникаш Ханке Палдум погинуо у несрећи код Вишеграда

7 ч

0
Халид Бешлић пјевач

Сцена

"Нада задња умире": Пjевачица сломљена због тренутног стања Халида Бешлића

2 мј

0
Бојан Томовић слао интимне фотографије Ханки Палдум

Сцена

Бојан Томовић слао интимне фотографије Ханки Палдум

3 мј

0
Син Ханке Палдум премјештен у самицу

Хроника

Син Ханке Палдум премјештен у самицу

6 мј

0

Више из рубрике

Дадо Полумента, пјевач

Сцена

Дадо Полумента открио пол дјетета које чека са 11 година млађом супругом

3 ч

0
Ево шта се десило са Миљаном Кулић у Ургентном центру! Освануле најновије вијести

Сцена

Ево шта се десило са Миљаном Кулић у Ургентном центру! Освануле најновије вијести

4 ч

0
Још једна наша позната пјевачица одлази у блогерке

Сцена

Још једна наша позната пјевачица одлази у блогерке

5 ч

0
Преминуо легендарни пјевач Крис Риа

Сцена

Преминуо легендарни пјевач Крис Риа

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

49

Партизан довео НБА појачање!

21

44

У 104. години преминула најстарија Сточанка и једна од најстаријих Херцеговки

21

27

Италија казнила Епл са 115 милиона долара

21

27

Љубишу "спржио" гром, а један детаљ на ногама га спасао: "Велика је то срећа"

21

18

У ФБиХ пријављено 14 смртних случајева, шири се вирус А

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner