Дадо Полумента открио пол дјетета које чека са 11 година млађом супругом

22.12.2025
17:57
Коментари:0
Пјевач Дадо Полумента и његова 11 година млађа жена Ивона чекају треће дијете.
Сада су се огласили на мрежема и открили пол бебе.
Наиме, Дадо је са женом и кћеркицама организовао у породичном дому популарни начин откривања пола бебе. Они су наручили торту коју су заједно пресјекли и унутра је био фил плаве боје, а сви су били пресрећни што на свијет стиже дјечак.
– Скромно, породично, у дому наших најближих и пуном љубави и загрљаја сазнали смо најљепшу вијест. Захваљујући најбољој тетки, која је направила ово предивно изненађење, сазнали смо пол наше бебе. И на крају, највише од свега – захвални Богу на сваком дару, сваком кораку и свему што долази – написали су они, пише Блиц.
Подсјетимо, пјевач Дадо Полумента (42) ужива у браку са 11 година млађом Ивоном са којом има двије кћерке.
