Уништење првог тенка М1А1 Абрамс који је Аустралија испоручила Украјини постало је снажан симбол стварног стања на фронту.
Снимци објављени на интернету показују како је тенк, ангажован у борбама у близини Покровска, најприје онеспособљен, а затим систематски уништен прецизним ударима ФПВ дронова. Возило није успјело да се повуче нити да издржи нападе из ваздуха, што је потврдило ограничења западних тенкова у савременом ратовању засићеном беспилотним системима.
Аустралија је буквално прије неколико дана саопштила да је завршила испоруку укупно 49 тенкова М1А1 Абрамс Украјини. Ова возила, иако дјелимично модернизована, практично су одмах уведена у борбу, што према војним аналитичарима указује на критичан недостатак расположивих резерви у украјинским оклопним и пјешадијским јединицама. Сама чињеница да су Абрамси послати у зону Покровска сугерише да украјинска команда више нема луксуз да чува западну технику у позадини.
Паралелно са тим, појавио се и снимак уништења њемачког тенка Леопард 1А5, који је претходно испоручен Украјини из европских залиха. Тенк је идентификован извиђачким дроновима док се налазио у заклону у подручју Славјанска и Краматорска, након чега је погођен серијом ФПВ дронова.
Према доступним снимцима, возило је вјероватно потпуно уништено. Ови удари потврђују да се западни тенкови, посебно старије генерације попут Леопарда 1А5, суочавају са истим проблемом као и Абрамси, високом рањивошћу на јефтине и масовно коришћене дронове.
Украјински извори све отвореније говоре о растућем недостатку тенкова као стратешком проблему. Најновије испоруке, 49 (80 у неколико транши укупно, посљедњи комади прије пар дана) аустралијских Абрамса и 32 Леопарда 1А5 из европских земаља, све чешће се описују као посљедње веће транше западне оклопне помоћи. Разлози су вишеструки, европске залихе су исцрпљене, производни капацитети ограничени, а политичка воља да се додатно ослабе национални арсенали све слабија у условима растуће безбједносне неизвјесности у Европи.
Земље са совјетским наслеђем, попут Пољске и Чешке, већ су практично испразниле своје резерве тенкова Т-72 и ПТ-91 у корист Кијева. Док Пољска може релативно брзо да надокнади те губитке кроз уговоре за К2 и нове Абрамса, Чешка Република се суочава са знатно тежом ситуацијом, посебно због кашњења у испорукама Леопарда 2А8. Са годишњом производњом од око 50 тенкова Леопард 2, реалне испоруке у већем обиму не очекују се прије 2027. године.
У таквим околностима, сваки изгубљени тенк за Украјину постаје практично ненадокнадив губитак. Масовна употреба ФПВ дронова, који су већ успоставили чврсту контролу ватре на кључним правцима, додатно ограничава могућност ефикасне употребе тешке оклопне технике.
Уништење Абрамса и Леопарда на истом фронту не представља само тактички неуспјех, већ и назнаку да би се ера тенковских појачања за Украјину могла приближавати свом крају, док се реалност савременог ратовања све више дефинише доминацијом беспилотних система.
