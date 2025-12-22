Скандалозна прослава Синдиката ЗЕТ-а: Плесали голи па претукли члана бенда

Извор:
Индекс
22.12.2025
16:58
Коментари:0
Божићна прослава Синдиката ЗЕТ-а, јавног превоза у Загребу, одржана 19. децембра у Ругвици, претворила се у хаос.
Оно што је требала бити свечана прослава за најмање 460 званица ескалирало је у разуздану забаву с плесом на столу, а потом и у бруталан физички напад на чланове бенда.
Skandalozna snimka s božićnog domjenka ZET-a: Gol plesao na stolu, bend brutalno pretučen?! https://t.co/sTP1kRxZfR— 24sata (@24sata_HR) December 22, 2025
Снимке са прославе прошириле су се друштвеним мрежама. На видеу се види гост који се пење на сто, спушта хлаче и плеше го док га дио окупљених бодри смијехом и повицима, преноси Индекс.
Касније је ситуација додатно ескалирала. Током наступа бенда "JOY" наводно је више гостију физички насрнуло на музичаре на позорници. У нападу је један члан бенда задобио повреде главе и трупа, укључујући посјекотине које су захтијевале шивење, подливе на лицу те прелом неколико ребара.
Музичар је за Индекс потврдио да се инцидент догодио, али је одбио давати додатне изјаве како не би ометао истрагу. Организатор догађаја, Синдикат аутобусног и трамвајског промета Хрватска - Загреб, се 20. децембра огласио саопштењем.
"Синдикат аутобусног, трамвајског промета Хрватска-Загреб се ограђује од дјела и поступака појединаца. На догађају којем је присуствовало 460 чланова Синдиката тешко је држати сваког на оку и предвидјети што ће неко у датом тренутку учинити. Једно је сигурно, а то је да ће судионици нежељеног догађаја бити искључени из чланства у Синдикату. Неке ствари се не могу и неће толерирати", стоји у саопштењу.
"Најжалосније од свега је што неписмени хушкач, велики Тик - Токер, неостварени синдикалац, неостварени политичар, самопрозвани новинар, бивши радник ЗЕТ-а пљује по свим радницима ЗЕТ-а, својим бившим колегама генерализујући и приказујући их као неке проблематичне људе", казали су из Синдиката те прозвали бившег челника Синдиката ЗЕТ-а, Невена Брњаса.
"Ми настављамо даље, још јачи, још већи и још јединственији у раду за наше раднике, наше Зетовце. Ваше повјерење смо заслужили својим радом и трудом, својим приступом према Вама што смо доказали безброј пута и наставити ћемо радити за Вас" додају.
"Многима није јасно како смо ми успјели, па им се привиђају "шарене приче". Није им јасно јер никада нису ни радили, нити ће икада радити за Вас. У њиховим очима ми смо "шарене приче", што описно изгледа лијепо и хвала им на томе. Жао ми је што су они све своје кредите испуцали, али им ми нисмо криви за то. Нећемо трошити ријечи и енергију на друге, имамо паметнијег посла", додали су из Синдиката.
О инциденту се огласио и Брњас.
"Стварно сам жалостан што се то догодило. То што се тамо од почетка догађало није било нормално. Скидали су се голи, претукли су члана бенда јер се један пењао на бину с које су га хтјели макнути" казао је. Навео је како је један члан бенда пао с бине па су га затим ЗЕТ-овци напали.
"Ципеларио га је већи број особа" додао је.
О инциденту се огласио и ЗЕТ.
"ЗЕТ се у потпуности ограђује од поступака појединаца до којих је дошло ван радног времена и то на догађају који није организовао ЗЕТ нити је одржан у просторима ЗЕТ-а. Организатор догађаја је Синдикат аутобусног и трамвајског промета Хрватска - Загреб, који је један од десет синдиката који дјелују унутар фирме, а ријеч је о синдикату који није репрезентативан. Најоштрије осуђујемо било какав облик непримјереног и неприхватљивог понашања особа које су радници ЗЕТ-а, а које својим поступцима штете угледу и части послодавца. ЗЕТ је покренуо интерни поступак утврђивања чињеница и санкционирања повреда обвеза из радног односа с могућношћу отказа, у складу са Законом о раду и одредбама Колективног уговора. За детаљније информације или коментар о околностима догађаја потребно је обратити се организатору прославе, Синдикату аутобусног и трамвајског промета Хрватска - Загреб", навели су из ЗЕТ-а.
Сцена
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
23
17
23
17
13
17
12
Тренутно на програму