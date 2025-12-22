Logo
Још једна наша позната пјевачица одлази у блогерке

22.12.2025

Још једна наша позната пјевачица одлази у блогерке

Чини се да све већи број домаћих јавних личности, макар када је у питању женска страна, подлеже "притисцима" друштвених мрежа и снимању за Тикток и Инстаграм.

Морамо узети у обзир и бројне фанове који од њих траже да се снимају и прикажу како функционише њихов живот ван свјетла рефлектора, нарочито од младих пјевачица којима можда буде ово и будуће занимање.

andjela ignjatovic breskvica

Сцена

Бресквица запрошена - рекла је НЕ

Једна од њих је и Анђела Игњатовић Бресквица, још једна у низу пјевачица која је донијела одлуку да своју популарност повећа на друштвеним мрежама тако што ће снимати свој свакодневни живот.

Бресквица се у најновијем снимку спремала за један наступ, била је потпуно без шминке, а у истом је приказала од почетка до краја како то изгледа и да ли је напорно када све сам радиш, као што је код ње случај.

@brrreskvaa Haotican i umoran GRWM gde sam u pola videa zaboravila da snimam pa sam se ucutala 😂😭#breskvica #fyp #makeup #grwm ♬ original sound - br 🐆

Коментари фанова су се низали, а многи су је савјетовали да настави са снимањем и прикаже још детаља из свог свакодневног живота.

(Мондо)

