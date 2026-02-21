Logo
Драма у Грачаници: Прекинута пљачка, лопови пуцали на полицију

Драма у Грачаници: Прекинута пљачка, лопови пуцали на полицију
Фото: АТВ

Током покушаја пљачке трговачког објекта у Грачаници пљачкаши су запуцали на полицију. Двојица су ухапшена, један је у бијегу.

Данас је око 17 часова чувар трговине пријавио је пљачку објекта. Доласком полиције починиоци су почели да бјеже и приликом бијега пуцали су на полицију.

"Дана 21.2.2026.године у 17,05 сати, ПС Грачаница, заштитар који вршио послове обезбијеђења објекта пријавио је да је у току крађа у једном трговачком објекту у Грачаници, те да се ради о три непозната починиоца. По пријави догађаја на лице мјеста упућена је патрола полиције ПС Грачаница, а починиоци су се удаљили из објекта, којом приликом је дошло до употребе оружја према полицијским службеницима", саопштено је из полиције.

Два починиоца су ухапшена, а трећи је побјегао са мјеста догађаја.

Ухапшени су К.Ђ. (1988) из Тузле и Е.Ђ.(1993) из Олова, настањен у Тузли.

Полиција трага за осумњиченим који је побјегао. Није било повријеђених.

