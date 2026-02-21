Logo
Откривено ко је пуцао на полицајце у Сарајеву: Познат по надимку "Убица који плаче"

Откривено ко је пуцао на полицајце у Сарајеву: Познат по надимку "Убица који плаче"
Фото: Аваз

Јасмир Халиловић, чији је надимак Арчи пуцао је у раним јутарњим сатима (21. фебруара) на полицијске службенике Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, а он је познат и по надимку "Убица који плаче".

Сарајевски медији пишу да је Халиловић од раније познат полицији.

Пуцњава Сарајево

Хроника

Хаос у Сарајеву: Запалио ауто, пуцао на полицију па рањен

Из МУП-а КС је потврђено да је на подручју општине Илиџа јутрос око 4.15 сати дошло до употребе ватреног оружја између извршиоца кривичног дјела и полицијских службеника који су у том тренутку вршили редовне послове и задатке у насељу Пејтон.

"Након што су кренули за, тада непознатим мушкарцем, за којег је постојао основ сумње да је управо подметнуо пожар на возилу, исти се оглушио о наредбе полиције, а потом почео пуцати из ватреног оружја према полицијским службеницима. У одбрани од напада на живот, полицијски службеници су узвратили ватру и ранили нападача. Мушкарац Ј.Х. (1985) је на љекарској обради на КЦУС и није животно угрожен", саопштено је из МУП-а КС.

Пуцњава Сарајево

Хроника

Огласили се из МУП-а: Мушкарац рањен након што је пуцао на полицију

Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево и увиђај је у току, раније су навели из полиције.

Хапшен више пута, плакао кад је видио жену

"Аваз" подсјећа, да је 2015. године, Халиловић је био ухапшен у акцији кодног назива "Панорама".

Те године је акција била усмјерена на разбијање аутомафије, а међу ухапшенима је био и Јасмир Халиловић. Он је у јуну 2012. године био ухапшен због сумње да је убио Сабира Бајрамовића (56) испред његове куће у Соколовић Колонији пуцајући му у груди и главу. Халиловић је тада био осумњичен да је прије убиства провалио у кућу Бајрамовића.

По изласку из полицијског возила којим је довезен пред зграду Тужилаштва, Халиловић је, на изненађење пролазника, гласно заплакао видјевши супругу. Након неколико мјесеци пуштен је из притвора због недостатка доказа.

Халиловић је 2023. године био осумњичен и за паљење аутомобила Предрага Нешића, брата тадашњег министра безбједности БиХ Ненада Нешића.

(аваз)

Јасмир Халиловић

Убица који плаче

