Хвала што пушите: Комедија о дуванској индустрији

АТВ

09.11.2025

13:16

Хвала што пушите: Комедија о дуванској индустрији

'Хвала што пушите' је сатирична комедија из 2005. године у режији Џејсона Рејтмана.

Радња прати Ника Нејлора, портпарола и потпредсједника Академије за проучавање дувана, способног да сваки аргумент окрене у своју корист чак и у најтежим ситуацијама. Један од његових највећих непријатеља је сенатор Финистир који се залаже за увођење ознака са лобањама и костима на паковањима цигарета. Супротно од пословног његов приватни живот потпуни је хаос. Након пропалог брака и дистанцираног и хладног односа са дванаестогодишњим сином улази у страствену везу са амбициозном новинарком Хетер Халовај која га издаје откривајући њихове интимне разговоре. Нику не преостаје ништа друго него борба уз помоћ вјештине коју је савладао до савршенства – вјештине убјеђивања.

Филм 'Хвала што пушите' је интелигентно конципирано и сугестивно режирано остварење које теме социјалне (не)прихватљивости пушње и зависности од цигарета на духовит начин користи као метафору за осликвање (не)толерантности људског друштва али и бескруполозности дуванске индустрије.

'Хвала што пушите' недјеља у 22 часа и 30 минута.

АТВ

најбољи филмови

страни филмови

викенд

