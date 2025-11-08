Logo
Гастро бар: Спој туризма и гастрономије

АТВ

08.11.2025

19:31

Гастро бар: Спој туризма и гастрономије

'Гастро бар' је телевизијски магазин који ће вас одвести на најатрактивније туристичке дестинације.

Открићемо гастрономску и хедонистичку понуду из срца Балкана и чути приче вриједних и преданих људи који су посвећени стварању незаборавних искустава за сва чула.

Уз 'Гастро бар' откријте најбоље барове, ресторане и хотеле за које нисте ни знали да постоје.

Спој туризма и гастрономије који нам показује зашто је наша земља све пожељнија дестинација за љубитеље доброг укуса.

'Гастро бар' – недјеља у 16 часова и 35 минута.

