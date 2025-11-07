Битно: Предизборна кампања

Извор:
АТВ
07.11.2025
14:58
'Битно' вечерас о 21 час и 9 минута о предизборној кампањи.
Дилеме о томе да ли ће бити пријевремених избора у Републици Српској још се нису утишале, али кандидати и странке већ се спремају за најгласнији дио године - предизборну кампању.
Како се прави добра кампања и зашто предстојећа (не) обећава биће само нека од питања на које ће дати одговоре Жарко Марковић, замјеник главног и одговорног уредника ’Глас Српске’, Марија Милић, власница агенције ’МУДРА ОВЦА комуникације’ и Војислав Савић, политиколог.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана. Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
