Битно: Предизборна кампања

Извор:

АТВ

07.11.2025

14:58

'Битно' вечерас о 21 час и 9 минута о предизборној кампањи.

Дилеме о томе да ли ће бити пријевремених избора у Републици Српској још се нису утишале, али кандидати и странке већ се спремају за најгласнији дио године - предизборну кампању.

Како се прави добра кампања и зашто предстојећа (не) обећава биће само нека од питања на које ће дати одговоре Жарко Марковић, замјеник главног и одговорног уредника ’Глас Српске’, Марија Милић, власница агенције ’МУДРА ОВЦА комуникације’ и Војислав Савић, политиколог.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана. Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

