Народ прича: Сент Андреја

Биљана вас овог петка води у Сент Андреју и открива причу о црквама и заједницама које чувају успомене на вјекове заједничког живота.
Доноси приче народа који је знао да сачува своје, а поштује туђе, пријатељству које траје, везама које се не прекидају већ са годинама постају дубља .
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.
