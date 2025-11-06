Logo

Народ прича: Сент Андреја

Извор:

АТВ

06.11.2025

15:37

нови визуал народ прича
Фото: АТВ

Биљана вас овог петка води у Сент Андреју и открива причу о црквама и заједницама које чувају успомене на вјекове заједничког живота.

Доноси приче народа који је знао да сачува своје, а поштује туђе, пријатељству које траје, везама које се не прекидају већ са годинама постају дубља .

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

АТВ

Народ прича

Биљана Стокић

