'ПарлАТВмент': Универзитет у Бањој Луци

Извор:
АТВ
05.11.2025
13:38
'ПарлАТВмент' овог четвртка о 50 година постојања и рада бањалучког Универзитета.
Причамо о успјесима - од 8 факултета 1975. године до интегрисаног акредитованог универзитетског града са 15 хиљада студената на 145 студијских програма сва три болоњска циклуса студија.
Причамо о изазовима -од недостака стручног кадра прије пола вијека, до студентске ратне бригаде деведесетих.
Како у вријеме све бржег оспособљавања за тржиште рада повећати број високообразованих, који пола вијека касније знањем доприносе развоју читавог друштва?
Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.
‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.
