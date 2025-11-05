'ПарлАТВмент': Универзитет у Бањој Луци

'ПарлАТВмент' овог четвртка о 50 година постојања и рада бањалучког Универзитета.

Причамо о успјесима - од 8 факултета 1975. године до интегрисаног акредитованог универзитетског града са 15 хиљада студената на 145 студијских програма сва три болоњска циклуса студија.

Причамо о изазовима -од недостака стручног кадра прије пола вијека, до студентске ратне бригаде деведесетих.

Како у вријеме све бржег оспособљавања за тржиште рада повећати број високообразованих, који пола вијека касније знањем доприносе развоју читавог друштва?

Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.

‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.