Од вечерас све је 'Битно' – Нови формат иде у срж ствари

Извор:
АТВ
04.11.2025
16:44
Сви ћемо се усагласити да живимо у времену брзих вијести, кратких реченица, кликова, битова, митова, никад више и никад доступнијих информација у историји. И да је све важно, или бар тако дјелује. А никад није било важније и потребније да разговарамо о оном што је - битно.
Наш нови формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења.
Емисију 'Битно' уређују и воде Андреа Јаглица, главни и одговорни уредник информативног програма и Драгана Божић, главни уредник дневног програма АТВ-а.
У премијерном издању емисије 'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута разговарамо о одлуци Уставног суда БиХ о апелацији предсједника Милорада Додика – за 'Битно' говоре Златко Кнежевић, бивши судија Уставног суда БиХ, Миљкан Пуцар, члан правног тима Милорада Додика и Недим Адемовић, адвокат и професор уставног права.
Најновије
Најчитаније
18
28
18
26
18
15
18
10
18
07
Тренутно на програму