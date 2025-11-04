Logo

Од вечерас све је 'Битно' – Нови формат иде у срж ствари

Извор:

АТВ

04.11.2025

16:44

битно визуал
Фото: АТВ

Сви ћемо се усагласити да живимо у времену брзих вијести, кратких реченица, кликова, битова, митова, никад више и никад доступнијих информација у историји. И да је све важно, или бар тако д‌јелује. А никад није било важније и потребније да разговарамо о оном што је - битно.

Наш нови формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења.

Емисију 'Битно' уређују и воде Андреа Јаглица, главни и одговорни уредник информативног програма и Драгана Божић, главни уредник дневног програма АТВ-а.

У премијерном издању емисије 'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута разговарамо о одлуци Уставног суда БиХ о апелацији предсједника Милорада Додика – за 'Битно' говоре Златко Кнежевић, бивши судија Уставног суда БиХ, Миљкан Пуцар, члан правног тима Милорада Додика и Недим Адемовић, адвокат и професор уставног права.

Подијели:

Тагови:

АТВ

Битно

Драгана Божић

Андреа Јаглица

Large banner

Више из рубрике

У првом плану: Ненад Стевандић

Емисије

У првом плану: Ненад Стевандић

1 д

0
Нови идент

Емисије

У микс зони са Јованом: Андрија Костић

2 д

0
енерго ново

Емисије

Енерго клуб: Енерго актуелности у Српској

3 д

0
Нови идент

Емисије

Аграр: Разговор са Анђелком Кузмић

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

28

Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав

18

26

Огласио се Бубић: Ово је наредни корак Додикове одбране

18

15

Ове три биљке су идеалне за купатило

18

10

Којић: Крњи Уставни суд руина и политички инструмент Бошњака

18

07

Само је рекао 'није ми добро': Фудбалер открио нове детаље о смрти Жижовића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner