Logo

У првом плану: Ненад Стевандић

Извор:

АТВ

03.11.2025

11:19

У првом плану: Ненад Стевандић

'У првом плану' овог уторка је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.

Подијели:

Тагови:

АТВ

У првом плану

Драгана Рајић

Large banner

Више из рубрике

Нови идент

Емисије

У микс зони са Јованом: Андрија Костић

1 д

0
енерго ново

Емисије

Енерго клуб: Енерго актуелности у Српској

1 д

0
Нови идент

Емисије

Аграр: Разговор са Анђелком Кузмић

2 д

0
И Бог створи кафанску певачицу: Љубав у оковима паланке

Емисије

И Бог створи кафанску певачицу: Љубав у оковима паланке

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

24

Умро најстарији олимпијски шампион (101)!

13

15

Драшко Станивуковић са сарадницима опструише радове на Градском стадиону

13

10

Огласили се рукометаши и тренери Борца - огорчени радом управе

13

10

Радници РиТЕ Угљевик траже смјену Ђокића и комплетне управе

13

06

Шта прво видите на слици? Одговор открива ваш хороскопски знак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner