У првом плану: Ненад Стевандић

Извор:
АТВ
03.11.2025
11:19
'У првом плану' овог уторка је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.
