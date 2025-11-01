Logo

Енерго клуб: Енерго актуелности у Српској

Извор:

АТВ

01.11.2025

13:56

енерго ново
Фото: атв

Овонедељни ‘Енерго клуб’ је пун актуелности из свијета енергетике.

Најважнија вијестје пробијење доводног тунела за ХЕ Дабар - ми смо тај објекат обишли са свих страна, баш као што смо са сваке стране и провјерили његов значај.

Истражујемо и да ли су енерго предузећа у Српској спремна за тематску сједницу Владе.

Причамо и са ресорним министром Петром Ђокићем и питали га шта он очекује од енрго отаца.

Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.

АТВ

Енерго клуб

Бојан Носовић

Теодора Бјелогрлић

