Енерго клуб: Енерго актуелности у Српској

Извор:
АТВ
01.11.2025
13:56
Овонедељни ‘Енерго клуб’ је пун актуелности из свијета енергетике.
Најважнија вијестје пробијење доводног тунела за ХЕ Дабар - ми смо тај објекат обишли са свих страна, баш као што смо са сваке стране и провјерили његов значај.
Истражујемо и да ли су енерго предузећа у Српској спремна за тематску сједницу Владе.
Причамо и са ресорним министром Петром Ђокићем и питали га шта он очекује од енрго отаца.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.
