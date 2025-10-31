Logo

Народ прича: Приче из Горње Лупљанице

АТВ

31.10.2025

11:39

нови визуал народ прича
Фото: АТВ

Биљана вас ове седмице води у Горњу Лупљаницу и открива причу о пчелару Дарку Марковићу, који се у своје село вратио из Америке и направио право мало царство природе и традиције на 330 дунума земље.

Причамо и са његовим комшијама и пријатељима и откривамо зашто је пчеларство његова највећа љубав.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

АТВ

Народ прича

Биљана Стокић

