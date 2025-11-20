Logo
Large banner

Италију погодило сњежно невријеме

Извор:

Агенције

20.11.2025

23:01

Коментари:

0
Италију погодило сњежно невријеме
Фото: Pexel/Nadine Wuchenauer

Италију је погодио зимски талас уз сњежне падавине на ниским надморским висинама и метеоролошка упозорења широм земље.

Хладан фронт донио је кишу, олује и снијег који се током дана спустио чак до 200–300 метара надморске висине на сјеверу и 700–1000 метара у централним областима.

Полиција Њемачка

Свијет

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

За викенд се очекују нове мећаве и температуре испод сезонског просјека.

Национална служба за цивилну заштиту издала је жути метео-аларм за Абруцо, Базиликату, Лацио и Молизе, док је Емилија Ромања већ активирала упозорења због могућих клизишта, бујичних поплава, олујног вјетра и снијега.

На Апенинима су најављене падавине од 5 до 15 цм на брдским подручјима и 15 до 30 цм у планинским зонама, уз снажан сјевероисточни вјетар који на обали може да достигне 70 км/х.

Поплава

Свијет

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Море ће бити врло узбуркано, уз ризик од ерозије и плављења обалних подручја, преноси Раи Уно.

У области Трентино-Алто Адиђе снијег већ пада и у нижим предјелима.

Према метеоролозима, до вечери и у петак очекују се падавине и даљи пад сњежне границе на 500–700 метара, локално и ниже.

На путевима је пријављена поледица и снијег на више дионица, укључујући Марилеву, Вал ди Соле, Пасо Села, Тонале и Кампиљо. До петка увече изнад 900 метара може пасти додатних 5–15 цм снијега.

Рива ди Турес у округу Болцано и друге области Јужног Тирола јутрос је прекрио снијег, а очекује се даљи пад температуре током викенда.

643be92e50c75 policija crna gora

Регион

Малољетници осумњичени за крађу цркве у Улцињу

У Горицији је отворена истрага због несреће код Кормонса, гдје је клизиште блатом затрпало неколико кућа и однијело два живота. Тужилаштво води случај као вишеструко убиство из нехата и изазивање катастрофе, а наређене су обдукције настрадалих.

Према тренутним прогнозама, Италију до суботе очекује наставак зимских услова, док би недјеља требало да донесе краткотрајно разведравање прије могућих нових слабих сњежних падавина почетком наредне недјеље.

Подијели:

Тагови:

Италија

Снијег

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Горица Додик у посјети породици Савић

Друштво

Посјета оснивача Фондације "Српска кућа" Горице Додик општини Језеро

1 ч

0
У поноћ обавезно изговорите ову молитву: Вјерује се да ће је Архангел Михаило услишити

Друштво

У поноћ обавезно изговорите ову молитву: Вјерује се да ће је Архангел Михаило услишити

1 ч

0
Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''

Свијет

Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''

1 ч

0
Огласила се д‌јевојка којој су бх. навијачи у Бечу пјевали ''Изађи мала''

Фудбал

Огласила се д‌јевојка којој су бх. навијачи у Бечу пјевали ''Изађи мала''

1 ч

0

Више из рубрике

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

Свијет

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

58 мин

0
У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Свијет

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

1 ч

0
Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''

Свијет

Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''

1 ч

0
Путин: Главни задатак - остваривање циљева специјалне војне операције

Свијет

Путин: Главни задатак - остваривање циљева специјалне војне операције

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

14

Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

23

10

Хоће ли криптовалуте замијенити новац у будућности?

23

01

Италију погодило сњежно невријеме

22

51

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

22

48

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner