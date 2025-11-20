Италију погодило сњежно невријеме

Извор:
20.11.2025
Италију је погодио зимски талас уз сњежне падавине на ниским надморским висинама и метеоролошка упозорења широм земље.
Хладан фронт донио је кишу, олује и снијег који се током дана спустио чак до 200–300 метара надморске висине на сјеверу и 700–1000 метара у централним областима.
За викенд се очекују нове мећаве и температуре испод сезонског просјека.
Национална служба за цивилну заштиту издала је жути метео-аларм за Абруцо, Базиликату, Лацио и Молизе, док је Емилија Ромања већ активирала упозорења због могућих клизишта, бујичних поплава, олујног вјетра и снијега.
На Апенинима су најављене падавине од 5 до 15 цм на брдским подручјима и 15 до 30 цм у планинским зонама, уз снажан сјевероисточни вјетар који на обали може да достигне 70 км/х.
Море ће бити врло узбуркано, уз ризик од ерозије и плављења обалних подручја, преноси Раи Уно.
У области Трентино-Алто Адиђе снијег већ пада и у нижим предјелима.
Према метеоролозима, до вечери и у петак очекују се падавине и даљи пад сњежне границе на 500–700 метара, локално и ниже.
На путевима је пријављена поледица и снијег на више дионица, укључујући Марилеву, Вал ди Соле, Пасо Села, Тонале и Кампиљо. До петка увече изнад 900 метара може пасти додатних 5–15 цм снијега.
Рива ди Турес у округу Болцано и друге области Јужног Тирола јутрос је прекрио снијег, а очекује се даљи пад температуре током викенда.
У Горицији је отворена истрага због несреће код Кормонса, гдје је клизиште блатом затрпало неколико кућа и однијело два живота. Тужилаштво води случај као вишеструко убиство из нехата и изазивање катастрофе, а наређене су обдукције настрадалих.
Према тренутним прогнозама, Италију до суботе очекује наставак зимских услова, док би недјеља требало да донесе краткотрајно разведравање прије могућих нових слабих сњежних падавина почетком наредне недјеље.
