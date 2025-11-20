У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Извор:
Више од 40 људи погинуло је у централном Вијетнаму усљед поплава, изливања ријека и клизишта изазваних дуготрајним обилним кишама, објавио је државни веб-сајт "Вијетнамњуз".
Како се наводи на порталу, од викенда број жртава порастао је на 41, а најмање девет особа се и даље води као нестало.
Позивајући се на Министарство пољопривреде и животне средине, које управља катастрофама, портал наводи да су најтеже погођена подручја провинције Дак Лак са 16 жртава и Кан Хоа са 14.
Више од 52.000 домова потпуно је или дјелимично поплављено, док је 13.000 хектара усјева уништено. Укупно 61.793 становника је евакуисано, иако многе породице остају заробљене у поплављеним подручјима чекајући помоћ, посебно у Дак Лаку и Кан Хои.
Количина падавина је премашила 1.500 милиметара у неколико дијелова централног Вијетнама у посљедња три дана. Овај регион је познат по производњи кафе, као и по најпопуларнијим плажама у земљи, али је веома подложан олујама и поплавама.
Висећи мост на ријеци Да Ним у провинцији Лам Донг вода је однијела јутрос. Видео-снимак показује како ријека гута мост за само неколико секунди.
Више од пола милиона домаћинстава и предузећа суочило се са несташицама струје након што су поплаве оштетиле електричне мреже. Поплавне воде ометају жетву кафе у региону.
Национална метеоролошка агенција упозорила је на нове поплаве и клизишта сутра и да ће регион и даље засипати јаке кише.
