Малољетници осумњичени за крађу цркве у Улцињу

Три малољетника млађа од 14 година осумњичена су да су покрали цркву у Улцињу, у насељу Бијела Гора, саопштила је Управе полиције.
Свештенство је јуче обавијестио Одјељење безбједности Улцињ да су обијена врата цркве Митрополије црногорско–приморске у насељу Бијела Гора.
Полиција је утврдила да су непознати починиоци поломили стакло на једном окну улазних врата вјерског објекта и украли мању количину новца у кованицама.
Оперативним радом на терену, полиција је у кратком року идентификовала три малољетне особе, за која се сумња да су извршила кривично дјело.
"Како су лица кривично неодговорна због малољетности, прекршајна пријава биже поднесена против родитеља због небриге о дјеци", наведено је у саопштењу.
