Logo
Large banner

Малољетници осумњичени за крађу цркве у Улцињу

Извор:

СРНА

20.11.2025

22:46

Коментари:

0
Малољетници осумњичени за крађу цркве у Улцињу

Три малољетника млађа од 14 година осумњичена су да су покрали цркву у Улцињу, у насељу Бијела Гора, саопштила је Управе полиције.

Свештенство је јуче обавијестио Одјељење безбједности Улцињ да су обијена врата цркве Митрополије црногорско–приморске у насељу Бијела Гора.

Горица Додик_језеро-породица Савић-20112025

Друштво

Посјета оснивача Фондације "Српска кућа" Горице Додик општини Језеро

Полиција је утврдила да су непознати починиоци поломили стакло на једном окну улазних врата вјерског објекта и украли мању количину новца у кованицама.

Оперативним радом на терену, полиција је у кратком року идентификовала три малољетне особе, за која се сумња да су извршила кривично дјело.

"Како су лица кривично неодговорна због малољетности, прекршајна пријава биже поднесена против родитеља због небриге о дјеци", наведено је у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

Крађа

Црна Гора

малољетници

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У поноћ обавезно изговорите ову молитву: Вјерује се да ће је Архангел Михаило услишити

Друштво

У поноћ обавезно изговорите ову молитву: Вјерује се да ће је Архангел Михаило услишити

1 ч

0
Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''

Свијет

Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''

1 ч

0
Огласила се д‌јевојка којој су бх. навијачи у Бечу пјевали ''Изађи мала''

Фудбал

Огласила се д‌јевојка којој су бх. навијачи у Бечу пјевали ''Изађи мала''

1 ч

0
Амиџић: Полиција је темељ наше Републике

Република Српска

Амиџић: Полиција је темељ наше Републике

1 ч

0

Више из рубрике

Свештеник из Хрватске осуђен због педофилије

Регион

Свештеник из Хрватске осуђен због педофилије

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Жену ударио аутомобил, преминула на мјесту несреће

3 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Црна Гора пооштрава визни режим за руске држављане

4 ч

0
Суд смијенио замјеника премијера Албаније због корупције

Регион

Суд смијенио замјеника премијера Албаније због корупције

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

14

Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

23

10

Хоће ли криптовалуте замијенити новац у будућности?

23

01

Италију погодило сњежно невријеме

22

51

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

22

48

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner